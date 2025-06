Vacanze attive a Bressanone: sport, natura, eventi e gite nei dintorni

Situata nel cuore dell’Alto Adige, la città di Bressanone (Brixen in lingua tedesca) è una destinazione ideale per chi desidera vivere una vacanza dinamica, tra sport all’aria aperta, escursioni in montagna e occasioni di relax.

Bressanone, oltre a essere una città ricca di storia e cultura (secondo la tradizione è stata fondata nel 901), è anche un ottimo punto di partenza per scoprire il territorio circostante. L’estate, con le sue giornate luminose e le tante ore di luce, è un momento ideale per vacanza attiva.

Dove soggiornare a Bressanone?

Le opzioni di soggiorno a Bressanone sono numerose e variegate, in grado di soddisfare le esigenze più disparate. Per chi cerca una soluzione elegante e moderna nel cuore della città, visitando questo link potrà verificare le opportunità offerte dall’Adler Historic Guesthouse, hotel 4 stelle elegante e accogliente situato proprio nel centro storico. Le camere, dallo stile sobrio e contemporaneo, sono pensate per offrire comfort e tranquillità, mentre la colazione propone prodotti freschi e locali. A disposizione degli ospiti vi sono una zona SPA, una piscina sul tetto, un’area per il fitness, una Brixen Card (che permette di utilizzare gratuitamente i mezzi pubblici), wi-fi gratuito e giornali internazionali in formato digitale. Gli ospiti possono poi scegliere tra il ristorante Oste scuro, locale tradizionale, e l’enoteca Vitis, ambiente molto raffinato. All’Adler cafè si potrà invece gustare un aperitivo o un ottimo caffè.

La posizione centrale dell’hotel permette di spostarsi comodamente a piedi, sia per visitare i luoghi storici della città sia per partecipare agli eventi serali.

Escursioni, bici e eventi estivi

Bressanone è una meta ideale per gli amanti dell’outdoor: la vicina area escursionistica della Plose, raggiungibile in pochi minuti con la cabinovia, è perfetta per trekking panoramici, gite in mountain bike e attività in alta quota. I sentieri ben segnalati si snodano tra boschi, prati e malghe, permettendo esperienze adatte sia agli sportivi sia alle famiglie.

Nei mesi di luglio e agosto, la città si anima con eventi culturali e musicali come per esempio il “Summer Emotions” che trasforma il centro storico in un punto d’incontro per tutti coloro che amano la musica grazie alla presenza di gruppi musicali e DJ.

Idee per escursioni e gite nei dintorni

Una vacanza a Bressanone può includere anche piacevoli escursioni giornaliere alla scoperta dei dintorni. In auto, infatti, si possono raggiungere in tempi ragionevoli località come Chiusa, con il suo borgo medievale e il Monastero di Sabiona ubicato su un’alta rupe, oppure Vipiteno, affascinante cittadina alpina con un vivace centro storico. Merita una visita anche Bolzano, che unisce fascino urbano e cultura mitteleuropea, o il Lago di Caldaro, ideale per una giornata rilassante tra sole e natura.

Gli amanti delle montagne possono invece dirigersi verso la Val di Funes, nota per la sua bellezza paesaggistica, o il Parco Naturale Puez-Odle, dove si aprono scenari spettacolari incorniciati dalle vette dolomitiche.

Tra sport, escursioni, eventi e relax, Bressanone offre quindi tutto ciò che serve per una vacanza estiva attiva e appagante, in uno dei contesti più suggestivi dell’Alto Adige.