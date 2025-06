Vantaggi esclusivi per i dipendenti dell’Asst Sette Laghi e loro famiglie

ASST Sette Laghi ha avviato un’importante iniziativa volta a promuovere benefici per i propri oltre 5.000 dipendenti e per i loro familiari rafforzando il legame con il tessuto economico e sociale del territorio.

Con Determina Dirigenziale n. 1033 del 18 giugno 2025, raggiungibile dalla sezione Albo Pretorio del sito internet aziendale, è stato approvato un primo elenco di collaborazioni attive, con il dettaglio dei soggetti che vi hanno aderito. Le proposte già formalizzate da oltre 30 operatori economici, coprono diversi ambiti, tra cui attività sportive e ricreative, servizi scolastici ed educativi, servizi alla persona, esercizi commerciali e finanziari.

Questo risultato che testimonia la positiva risposta del territorio e la volontà condivisa di creare sinergie concrete: “Il nostro ringraziamento va a tutti coloro che hanno creduto in questo progetto fin dall’inizio – dichiara il Direttore Generale di ASST Sette Laghi, Giuseppe Micale – Con la loro adesione, queste imprese hanno dimostrato attenzione e riconoscenza verso i professionisti della sanità che ogni giorno lavorano con impegno per il benessere della collettività. È un segnale importante, che speriamo sia solo il primo di tanti».

L’iniziativa prosegue: l’avviso pubblico di consultazione del mercato resta sempre aperto, consentendo a nuovi operatori economici di aderire in qualsiasi momento. L’obiettivo è costruire una rete solida e continuativa di agevolazioni, in grado di offrire un sostegno concreto ai lavoratori dell’Azienda. “Dal nostro punto di vista, queste convenzioni non rappresentano semplicemente un piccolo vantaggio economico offerto ai nostri dipendenti dagli esercizi e dalle imprese locali – aggiunge Micale – ma un modo concreto per far sentire ai nostri dipendenti che il territorio li sostiene e ne riconosce il valore. Al tempo stesso, per le imprese coinvolte può essere un’opportunità di visibilità e sviluppo, considerando che i nostri lavoratori e le loro famiglie costituiscono una parte significativa della popolazione del Varesotto”.

ASST Sette Laghi rinnova dunque l’invito a tutti gli operatori economici interessati a partecipare: contribuire a questa rete significa sostenere chi, ogni giorno, garantisce cure e servizi essenziali alla collettività. Per consultare l’Avviso pubblico e inviare la propria manifestazione di interesse, è possibile visitare la sezione dedicata sul sito aziendale:

Avviso pubblico di consultazione del mercato finalizzato alla stipula di convenzioni aventi ad oggetto l’erogazione di servizi vari, in favore dei dipendenti dell’ASST dei Sette Laghi, a condizioni agevolate – ASST dei Sette Laghi – Trasparenza