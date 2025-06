Varese accoglie l’eleganza che travolge di Laura Marzadori per l’apertura di Echi Urbani 2025

Un’occasione unica per ascoltare a Varese una violinista straordinaria: Laura Marzadori, Primo Violino del Teatro alla Scala di Milano, domenica 22 giugno alle ore 21.00 presso l’ARENA ESTATE dei Giardini Estensi

Sarà il violino di Laura Marzadori ad aprire la quarta edizione del Festival Echi Urbanib in programma dal 16 al 23 giugno a Varese. Un’occasione unica per ascoltare dal vivo una delle musiciste italiane più apprezzate a livello internazionale, nella suggestiva cornice dell’Arena Estate dei Giardini Estensi, domenica 22 giugno alle ore 21.

Una serata tra virtuosismo e poesia

Primo violino di spalla del Teatro alla Scala, Laura Marzadori è celebre per la profondità interpretativa, l’eleganza del suono e la sua naturale capacità comunicativa. Il concerto inaugurale si presenta come “una serata tra l’incanto e il virtuosismo”, spiega la direttrice artistica Corinna Canzian. Il programma spazierà da Bach a Ysaÿe, da Prokofiev alla lirica italiana di Puccini e Mascagni, reinterpretata in chiave contemporanea dal compositore Diego Conti.

Un itinerario musicale che abbraccia secoli di evoluzione sonora, tra forma, memoria, sperimentazione e libertà espressiva. In caso di maltempo, l’appuntamento si sposterà al Salone Estense.

Oltre il concerto: una settimana di musica e impegno sociale

Il concerto è parte di un’intera settimana dedicata alla musica accessibile, inclusiva e formativa, con eventi gratuiti, laboratori, masterclass e progetti sociali diffusi sul territorio varesino. Tutte le iniziative sono promosse dall’associazione Gli Echi della Natura E.T.S., in collaborazione con il Comune di Varese e il sostegno di Elmec Informatica, Agricola e MusicAdesso.

Gli eventi in programma

Da lunedì 16 a mercoledì 18 giugno un progetto sociale e creativo

Al via un progetto creativo all’interno della Casa Circondariale di Varese, realizzato con la Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione. Il percorso è guidato dal compositore Matteo Manzitti e dai musicisti di mdi ensemble, esperti di divulgazione della musica contemporanea. L’esito di questa esperienza sarà presentato in un concerto pubblico in autunno.

Da giovedì 19 a venerdì 20 giugno presso Villa Panza tra arte minimalista ed experimental music

Grazie alla collaborazione con Ars Sonora e il Conservatorio di Venezia, Villa Panza ospiterà una masterclass e due lezioni-concerto con la pianista Anna D’Errico, specialista del repertorio novecentesco e contemporaneo.

Giovedì 19 giugno : masterclass gratuita per giovani selezionati dal contest Mi Metto in Gioco 2025.

: masterclass gratuita per giovani selezionati dal contest Mi Metto in Gioco 2025. Venerdì 20 giugno: lezioni-concerto immersive (ore 16.00 per le scuole – gratuito; ore 18.30 aperto al pubblico – a pagamento).

Sabato 21 giugno una festa di tutta la musica con OP3

Alle 21.00 all’Arena Estate, spazio alla contaminazione di generi con il trio OP3 (Cicchini, Venturi e Cazzani), protagonisti anche di un laboratorio musicale gratuito presso la Sala Montanari dalle 14.30 alle 16.30.

Da domenica 22 a lunedì 23 giugno la masterclass di violino con Laura Marzadori

Oltre al concerto serale del 22 giugno, la violinista terrà una masterclass esclusiva per giovani musicisti (12–20 anni) presso la Sala Montanari. Le lezioni, aperte anche agli uditori su prenotazione (info@gliechidellanatura.academy), culmineranno con un concerto finale degli studenti lunedì 23 giugno alle ore 20 presso la Sala Montanari“.

Una rete culturale in espansione

Il festival Echi Urbani è parte di una rete nazionale di eventi curati da Gli Echi della Natura E.T.S., tra cui l’Academy sulle Dolomiti Bellunesi, Echi del Mare a Jesolo e la nuova edizione Echi del Lago a Laveno Mombello.

A fine agosto, un progetto tematico condotto da Lorenzo Ghielmi proporrà due concerti con escursioni, in un connubio di musica antica e natura: il 24 agosto al Salone Estense di Varese e il 31 agosto alla Chiesa di Santo Stefano di Mombello.

Un progetto sostenuto da una comunità

Il festival vive anche grazie a un crowdfunding attivo fino a dicembre 2025, che sostiene attività gratuite dedicate a giovani talenti e persone fragili. Tra i partner: Elmec, Cortinabanca, Agricola, l’Eremo dei Romiti, e i Comuni di Varese, Laveno Mombello e Jesolo. Una sinergia che contribuisce alla crescita di un nuovo tessuto culturale e sociale.

Dona il tuo 5X1000 a GLI ECHI DELLA NATURA E.T.S. (c.f. 93060830259)