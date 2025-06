Varese celebra la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue: una giornata di festa dedicata in centro a Varese

In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, indetta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, AVIS Comunale Varese rinnova il proprio impegno nella promozione della cultura del dono, organizzando anche quest’anno una giornata di festa e sensibilizzazione aperta a tutta la cittadinanza, con un’attenzione speciale ai più piccoli e ai donatori di lungo corso.

L’evento si terrà sabato 21 giugno 2025, dalle ore 10:30 alle 17:30, in Piazza San Vittore a Varese, e prevede un ricco programma di attività gratuito e dedicato ai bambini dai 3 ai 12 anni, con giochi tradizionali, laboratori creativi, truccabimbi, popcorn e zucchero filato.

Durante tutta la giornata sarà attivo un punto informativo AVIS, dove i cittadini potranno ricevere materiali informativi, confrontarsi con i volontari e conoscere più da vicino l’importanza della donazione di sangue e plasma.

Alle ore 17:30, presso il Salone Estense, si terrà la cerimonia ufficiale di consegna delle benemerenze: un momento istituzionale pensato per ringraziare tutti i nostri donatori e celebrare in modo particolare coloro che, con costanza e generosità, donano da molti anni sangue e plasma, contribuendo a salvare vite e a sostenere il sistema sanitario.

In caso di maltempo la manifestazione in piazza non avrà luogo. La cerimonia di consegna delle benemerenze si svolgerà regolarmente, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.