Varese cerca nuove GEV per tutelare la biodiversità: “In campo contro la vespa velutina”

Le api sono fondamentali per l’ecosistema grazie alla loro funzione di impollinazione permettono la riproduzione delle piante e favoriscono la biodiversità. Anche in provincia di Varese però sono minacciate da una specie di insetto alieno, nota come vespa velutina.

Per contrastare la minaccia il Comune di Varese ha deciso di rafforzare le Guardie Ecologiche Volontarie, attraverso una

campagna volta a reclutare “forze fresche”.

Vespe velutine: una minaccia per il territorio

Le vespe velutine sono state rilevate per la prima volta sul territorio comunale di Leggiuno nel 2024 dai tecnici dell’associazione produttori apistici della provincia di Varese: «Stiamo continuando a monitorare la situazione perché è nostro scopo evitare che il problema si espanda anche a Nord, nel territorio svizzero e in Piemonte, vista la posizione del comune di Leggiuno confinante con le due regioni», ha sottolineato Lorenzo Sesso, presidente di Apava.

«I calabroni asiatici sono una specie di insetto infestante che prende di mira gli insetti locali e in particolare le api: «Un nido di vespa consuma circa 30 chili di insetti per ogni nido e le api rappresentano l’80% della loro dieta», ha aggiunto il presidente Sesso.

L’attenzione per il mondo delle api

VareseNews dedica da anni la sua attenzione al mondo delle api e dell’apicoltura con diversi lavori come il documentario “Un anno con le api” realizzato in collaborazione con l’apicoltore Federico Tesser e tantissimi articoli e video sul tema.

L’ultimo tassello è “La via delle api”, un percorso educativo che ha lo scopo di raccontare le diverse fasi della vita delle api e il loro importanza per l’ambiente. L’itinerario si estende per circa due chilometri collegando la stazione di Castronno a Materia, la nuova casa di VareseNews a Sant’Alessandro lungo la pista ciclabile.

All’arrivo ci sarà un apiario didattico, l’Honey Factory, posizionato nel giardino di Materia e realizzato da Apicolturaurbana. Il progetto è stato creato grazie al sostegno di diversi partner ed è dedicato alla memoria di Silvia e Alessandro, scomparsi nell’incidente del Motarrone: proprio in loro ricordo è nata l’associazione “Come l’aria”. Il progetto gode inoltre del patrocinio del Comune di Castronno che ha creduto fin dal primo momento nel significato educativo e formatico de “la via delle api”.

La via delle api verrà inaugurata il 30 giugno: percorreremo il cammino seguendo la linea gialla che porta a Materia e scopriremo lungo il tragitto i pannelli informativi dedicati al mondo delle api. All’arrivo inaugureremo l’Honey Factory, l’apiario didattico posizionato nel giardino di Materia realizzato da Apicolturaurbana. Seguirà un piccolo rinfresco a base di dolci bontà mielose, dando via ad un progetto nel quale crediamo molto. QUI tutte le informazioni per partecipare all’evento.