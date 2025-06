Varese Corsi, un anno da record: oltre 6mila iscritti e nuove sfide per il futuro

613 corsi attivati, 265 insegnanti coinvolti, 52 partner e 6.081 iscrizioni nel primo anno. Sono alcuni numeri del primo anno di Varese Corsi promosso da Yop Comunicazione. Sono stati presentati mercoledì 25 giugno nella Sala Matrimoni del Comune di Varese. Un bilancio più che positivo illustrato da Marcello Vitella, fondatore di Yop, che ha tracciato il quadro dell’esperienza avviata un anno fa: «Prima di parlare di numeri è importante ricordare che la parte più bella di questo progetto è la community che lo sostiene: gli insegnanti, le persone che si iscrivono, i partner. È questo il cuore di Varese Corsi», ha subito sottolineato Vitella.

I dati raccolti confermano il successo dell’iniziativa. Ai numeri si aggiungono sette sedi comunali, oltre trenta sedi private e due nuovi hub di Materia, a Castronno e a Calcinate del Pesce. In merito alla sede di Materia, Vitella ha sottolineato: «Per noi è stata un’avventura e un sfida: Materia, la nuova sede di VareseNews, è diventata da poco un hub che ha permesso di avviare nuovi laboratori, di cui più di venti in partenza dall’autunno e più di dieci conclusi nella stagione primaverile».

Il progetto ha coinvolto 1.200 corsisti attivi, con un forte protagonismo femminile: il 68% sono state donne, mentre il 32% uomini. Interessante anche la distribuzione anagrafica: solo il 18% ha meno di 30 anni, mentre il 35% ha tra i 46 e i 60 anni. I settori più richiesti includono sport, cucina, ballo, arte, informatica e musica.

«Tutte queste voci fanno riferimento ad un’unica visione culturale, non ci sono gerarchie o settorializzazioni. Il ballo, la cucina, lo sport, ci fanno stare insieme e ci migliorano: tutta l’attività che Varese Corsi porta avanti è finalizzata al prossimo – commenta Enzo Laforgia, assessore alla Cultura del Comune di Varese -. Io non leggerei in maniera negativa il fatto che la fascia d’età più presente sia 46-60 anni, ma lo interpreterei come un modo per risintonizzarsi con il mondo che cambia, una ricerca di momenti e conoscenze che prima non venivano richieste nel mondo del lavoro», ha aggiunto, sottolineando l’importanza della funzione svolta da Varese Corsi, da quarant’anni presente sul territorio.

Presente all’incontro anche il sindaco di Varese Davide Galimberti, che ha sottolineato l’importanza del decentramento come leva per creare socialità nei quartieri: «Questi dati evidenziano quello che avevamo ipotizzato quando abbiamo presentato il catalogo iniziale dei corsi e l’avvio di questa nuova fase. Io credo che la tradizione abbinata a innovazione e ai corsi proposti abbiano avuto un’adesione significativa. Un’altra sfida che abbiamo dovuto affrontare è stata quella del decentramento, che mi sembra abbia avuto i risultati sperati. Siamo molto contenti di questo e continueremo a lavorare per la prossima stagione».

Prossime novità in arrivo

Novità di quest’anno, sul sito di Varese Corsi sono già stati pubblicati più di 200 corsi online per permettere ai futuri partecipanti di iscriversi prima dell’inizio della stagione e assicurarsi un posto. Inoltre sarà prevista per l’autunno una collaborazione con l’Università degli Studi dell’Insubria, fondamentale per un nuovo collegamento con altre parti della città.

Per maggiori informazioni si può consultare il sito di Varese Corsi, cliccando qui.