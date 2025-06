Varese Olona Nuoto in festa: vince a Lodi ed è promossa in Serie B

La città di Varese risale le gerarchie della pallanuoto maschile italiana. dopo la rinuncia nell’era covid e le successive promozioni, la Varese Olona Nuoto ritrova la Serie B grazie al doppio successo ottenuto dai ragazzi di coach Osigliani ai danni dello Sporting Lodi.

Il verdetto definitivo è arrivato sabato sera dall’ostica piscina della Faustina, dove la giovane formazione varesina si è imposta con il punteggio di 10-14. Un risultato che fa il paio con il 15-11 che sabato scorso aveva premiato la VON nella vasca della “Fabiano” e che regala la promozione ai bianco-rosso-blu.

«È stata una partita bellissima, molto difficile, che avevamo preparato in settimana per affrontare un avversario impegnativo – le parole a caldo dell’allenatore Daniele Osigliani – «Sapevamo che i nostri avversari avrebbero fatto una grande prestazione ma siamo stati bravissimi dal primo minuto a rimanere concentrati e voler vincere la partita».

La VON ha messo un piccolo margine tra sé e lo Sporting nei primi due periodi – cambio campo sul 7-9 – ma l’accelerazione decisiva è arrivata solo nella quarta e ultima frazione con un parziale di 1-4 che ha permesso di mettere il risultato al sicuro. A guidare la squadra in attacco è stato Cardinale, autore di ben 5 reti, mentre T. Sciocco, Parma e Pandolfo hanno firmato una bella doppietta. Tre i gol di capitan Borsatti per i padroni di casa.

«Avevo chiesto ai ragazzi di venire a Lodi e ripartire dallo 0-0, senza pensare ai gol di vantaggio dell’andata e così è stato – conclude Osigliani – Voglio fare i complimenti agli avversari che sono stati bravissimi: hanno tenuto testa per tutto il tempo, ma noi abbiamo dimostrato ancora una volta di essere una squadra con la S maiuscola».

La VON sale dunque in Serie B (il terzo campionato italiano per importanza dopo A1 e A2) a braccetto con un’altra formazione dello stesso girone: nell’altro confronto playoff infatti, la Canottieri Milano ha vinto 13-6 il match di ritorno con Verona ottenendo a sua volta la promozione.

IL TABELLINO

Sporting Lodi Varese Olona Nuoto 10 – 14 (3-4, 4-5, 2-1, 1-4).

Lodi: Rovati F., Carpanzano A. (VC), Rovati L., Carpanzano S. 3, Meazza, Borsatti (C) 3, Rossi 1, Cicatiello 1, Vigotti, Novasconi, Andena, Colangelo 2, Norja, Benzoni, All. Vannelli.

VON: Brisca (VC), Drammis (C), Sonzini, Belli 1, Fioravazzi, Sciocco T.2, De Michele 1, Gianfranceschi 1, Parma 2, Oleotti, Sciocco M., Cardinale 5, Cantore, Pandolfo 2, All. Osigliani.