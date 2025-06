“Varese ripudia la guerra”, approvata dal Consiglio comunale la mozione del Movimento 5 Stelle

Nella seduta di martedì sera, il Consiglio comunale di Varese – con 17 voti favorevoli, 7 astenuti e 6 contrari – ha approvato la mozione presentata da Luca Paris, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, che esprime netta contrarietà ad ogni forma di sostegno al piano di riarmo europeo “ReArm Europe/Readiness 2030” e la sua sostituzione integrale «con un piano di rilancio e sostegno agli investimenti comuni che promuovano la competitività, la coesione sociale e territoriale, le politiche ambientali e la transizione digitale, come già realizzato con successo con il Next Generation EU, di cui anche la città di Varese ha beneficiato con investimenti per ben 100 milioni di euro».

La mozione approvata ha affermato inoltre la contrarietà all’impiego dei Fondi europei destinati alla coesione sociale e territoriale per finanziare spese militari, garantendo che le risorse dedicate alle politiche sociali ed economiche locali non vengano intaccate, e ha chiesto all’Amministrazione di attivarsi presso il Governo italiano e il Comitato Europeo delle Regioni affinché venga proposto un reale piano di difesa comune, che sia caratterizzato da investimenti esclusivamente congiunti, coordinati e basati sulla solidarietà europea e non in mano ai singoli Stati, così come è attualmente per RearmEurope.

Nella maggioranza di Palazzo Estense molti voti favorevoli alla mozione, ma anche alcuni astenuti e contrari. Tra le opposizioni, le dichiarazioni di voto favorevole della Lega e contraria di Fratelli d’Italia.

«Ancora una volta il M5S propone nel dibattito pubblico cittadino il tema della Pace, che gli italiani sentono profondamente e che costituisce uno dei fondamenti della Costituzione democratica della nostra Repubblica», dice Luca Paris, già recentemente autore di una mozione relativa al riconoscimento dello Stato di Palestina, approvata in occasione del precedente Consiglio comunale.

«Per noi la Pace è valore imprescindibile, ma soprattutto non possiamo accettare l’idea che risorse fondamentali per garantire diritti e servizi ai cittadini debbano essere spese per finanziare un’escalation militare che già adesso mette a rischio i destini d’Europa e del mondo», aggiunge a nome del M5S Varese la rappresentante Francesca Bonoldi, ricordando anche l’importante appuntamento del fine settimana con l’iniziativa promossa dal Network Giovani del Movimento 5 Stelle a livello nazionale, che anche a Varese vedrà l’allestimento di un gazebo dedicato al No al Riarmo, a cura del Referente territoriale del Network, Francesco Pio Miceli, e dei giovani attivisti locali, in programma domenica, 15 giugno, in piazza del Podestà dalle ore 10 alle ore 16.