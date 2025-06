Varese saluta Marina Bravin: pioniera della moda femminile e figura centrale del marchio Paolo Tonali

Si è spenta, all’età di 81 anni, Marina Bravin, vedova di Paolo Tonali, noto imprenditore del fashion varesino. Marina lascia un’eredità importante: non solo come partner nella vita, ma anche come figura imprenditoriale dietro al marchio femminile Marina Bravin, fondato insieme al marito nei decenni scorsi.

Nato nel cuore della provincia di Varese (per anni ha avuto sede a Gazzada Schianno), il brand “Paolo Tonali” era già affermato nell’abbigliamento maschile e femminile fin dal 1964, su solide basi di qualità di tessuti e del taglio sartoriale.

Da una semplice boutique, si è sviluppato in una catena – che vedeva negozi anche a Como e a Milano – e ad un sito produttivo di abbigliamento. Negli anni ‘80–‘90, lo sviluppo dell’azienda ha portato anche alla nascita del marchio Marina Bravin, pensato per un pubblico femminile alla ricerca di eleganza senza tempo, con un tocco moderno e raffinato.

Marina ha rappresentato l’anima imprenditoriale e creativa del marchio omonimo, contribuendo a definire l’estetica, la selezione dei materiali e la comunicazione del brand. Come vedova di Paolo, ha poi preso la guida dell’azienda, di cui è stata presidente, mantenendo vivo quel fil rouge tra tradizione artigianale e gusto contemporaneo che ha caratterizzato entrambi i marchi.