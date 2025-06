Varese “si sveglia” per la pace: il 27 giugno una marcia nel cuore della città

Varese si mette in marcia, con le voci di chi non vuole più restare in silenzio: “Wake Up Varese” è il titolo dell’iniziativa che venerdì 27 giugno, a partire dalle 18, porterà in piazza della Repubblica – e poi lungo le vie del centro – giovani, attivisti, cittadine e cittadini che credono che la pace non sia un’utopia, ma un’urgenza.

A promuoverla è Fridays For Future Varese, insieme a diverse realtà locali che hanno deciso di unire le forze in un momento in cui – anche da qui – si può e si deve alzare la voce. Il messaggio che portano gli organizzatori, e che chiedono di veicolare ai partecipanti, è chiaro: giustizia, convivenza, diritti umani. E una solidarietà concreta verso la popolazione civile palestinese, oggi colpita da un conflitto che sembra non conoscere tregua.

«Non vogliamo solo marciare – spiegano gli attivisti di FFF Varese – ma informare, raccontare, far riflettere. Ci saranno interventi dal vivo, parole di chi ha scelto di mettersi in gioco per costruire un altro sguardo sul mondo, fatto di non violenza e umanità».

Il corteo, partendo da piazza della Repubblica, attraverserà il centro cittadino e il centro storico, fino a piazza Monte Grappa, dove si terranno un sit-in e momenti di condivisione e confronto. Nessun palco, nessun megafono istituzionale: solo la voce di chi crede nella pace.

Quella del 27 giugno non sarà una manifestazione isolata: si inserisce infatti in un movimento più ampio che, in Italia come in altre città europee, sta restituendo parola e presenza alle nuove generazioni. Chi vorrà partecipare è invitato a farlo in modo pacifico, portando con sé cartelli, simboli, striscioni. Non serviranno bandiere, basteranno i colori della pace.