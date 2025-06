Ventilatori nelle camere di degenza dell’ospedale di Cittiglio contro il caldo

Arriva il caldo e le camere dell’ospedale di Cittiglio diventano roventi. È così da anni e la soluzione definitiva sembra essere lontana.

Dal 2019, quando venne annunciato lo stanziamento per dotare i reparti di un impianto di condizionamento, all’arrivo della calura estiva tornano le critiche per le difficili condizioni dei ricoverati.

Anche oggi, nelle camere di degenza sono stati portati i ventilatori per alleviare il caldo opprimente.

L’Asst Sette Laghi annuncia l’imminente arrivo dei condizionatori che verranno collocati in tutte le aree di degenza. La distribuzione capillare potrà essere effettuata grazie all’intervento di potenziamento della centrale elettrica che ora è in grado di supportare l’intera richiesta di energia.

I lavori alla centrale elettrica erano propedeutici anche all’installazione dell’impianto di condizionamento dell’ospedale che, al momento, è ancora fermo alla fase di progetto.

Lo scorso anno, il consigliere Dem Astuti aveva presentato un’interrogazione per avere informazioni su un’opera finanziata nel 2020 con 2,3 milioni di euro. Astuti aveva ripercorso l’iter burocratico: «Nel 2021 la Sette aghi ha indetto una procedura negoziata per l’affidamento della progettazione e nel maggio 2022 sono stati affidati i lavori, ma la ditta aggiudicataria ha chiesto la risoluzione del contratto e le altre ditte in graduatoria hanno rifiutato il lavoro. Il 3 luglio scorso ( 2024) è stato affidato l’adeguamento del progetto, necessario alla nuova aggiudicazione dei lavori. Un intervento fuori tempo massimo».

A distanza di un anno nulla è cambiato e per agevolare i degenti si ricorrerà agli impianti portatili perchè « l’intervento definitivo non può avvenire in estate».