Ventunenne ferito davanti alla stazione di Gallarate

Un ragazzo di 21 anni è stato ferito in modo serio davanti alla stazione di Gallarate: è in gravi condizioni.

L’episodio è avvenuto intorno alle 17.40 di oggi, giovedì 26 giugno, tra la piazza e via Ferni.

Sul posto è intervenuta subito la Polizia di Stato, nonché ambulanza e automedica.

Il giovane è stato portato via intorno alle 18, in “codice rosso”, vale a dire in immediato pericolo di vita.

L’episodio sarebbe scaturito da un alterco.