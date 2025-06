Vergiate, fermato dopo 25 anni senza patente e denunciati tre con arnesi da scasso

È stato un pomeriggio di intensa attività quello di domenica per la Polizia Locale di Vergiate, impegnata in controlli sul territorio che hanno portato a due interventi rilevanti in poche ore.

Alla guida da 25 anni… senza patente

Il primo episodio è avvenuto nel pomeriggio di domenica, quando gli agenti hanno fermato un veicolo il cui proprietario non risultava in possesso della patente italiana. Alla guida c’era proprio lui: dagli accertamenti è emerso che l’uomo guidava indisturbato da oltre 25 anni, pur non avendo mai conseguito regolarmente il documento di guida. Per lui sono scattate pesanti sanzioni amministrative e il fermo del veicolo.

Fermati con arnesi da scasso: tre denunciati

Solo un’ora dopo, gli stessi agenti hanno fermato un altro veicolo ritenuto sospetto, con a bordo tre persone con precedenti per furti in appartamento e altri reati contro il patrimonio. Durante il controllo, all’interno dell’auto sono state rinvenute diverse valigette contenenti strumenti di effrazione, di cui i tre non hanno saputo giustificare il possesso.

La pattuglia ha proceduto con il sequestro del materiale e il deferimento dei soggetti all’Autorità Giudiziaria per il possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.