Via la fretta: sul Cammino di Oropa, la lentezza rivela paesaggi e animi

In un’epoca in cui il tempo sembra scivolare via troppo in fretta, un’alternativa si fa strada tra le montagne. La proposta arriva da Alberto Conte, fondatore del Movimento Lento, e si concretizza nel Cammino di Oropa, un percorso che attraversa le Alpi, da Biella a Oropa, in un invito ad ascoltare il proprio passo e a fermarsi lungo la via.

Camminare è un atto di scoperta: lo spiega Conte, che ha reso la lentezza la sua bandiera, dando vita a un cammino che è molto di più di un viaggio. È un’opportunità di connessione profonda con il territorio, con le tradizioni e con le persone che lo abitano. Un cammino che non mira a “arrivare”, ma a perdersi nel viaggio, ad abbandonarsi alla bellezza dei paesaggi, a riscoprire la propria interiorità.

Il Cammino di Oropa non è solo un percorso fisico. È un’opportunità di incontro. Di chi, come il gruppo di pensionati gallaratesi, il 26 maggio del 2022 aveva scelto di affrontare i 170 chilometri in bicicletta, per scoprire una montagna che, con lentezza, restituisce una visione più autentica della realtà.

Non solo trekking, ma anche solidarietà: come l’iniziativa Quaranta miglia per la Romagna che il 14 giugno 2023 ha unito i pellegrini del Cammino di Oropa per una causa più grande. Un cammino che, quindi, non solo promuove il benessere fisico, ma che si fa portavoce di valori profondi di comunità e di aiuto reciproco.

Un’altra testimonianza significativa è quella di quattro amici che, nel 2020, hanno deciso di percorrere insieme il Cammino di Oropa. L’esperienza condivisa, tra risate e riflessioni, ha permesso loro di riscoprire non solo i luoghi, ma anche la forza di stare insieme, lontano dalla frenesia quotidiana.

Alberto Conte, con il suo impegno per il turismo sostenibile e consapevole, promuove una visione del cammino che sfida la corsa frenetica verso la meta. Una visione che porterà anche lunedì 16 giugno alle 21.00 a Materia Spazio Libero in un incontro dove presenterà il Cammino di Oropa ma anche la filosofia che si cela dietro il Movimento Lento.