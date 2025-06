Viaggio nel cioccolato: IRCA celebra il Family Day a Gallarate tra laboratori e sostenibilità

Una giornata all’insegna della scoperta, del gusto e della condivisione attende i dipendenti che parteciperanno al Family Day 2025 organizzato da IRCA Group, storica realtà del settore dolciario con il suo quartiere operativo a Gallarate. L’evento si terrà sabato 7 giugno 2025 proprio presso la sede di Viale Danimarca.

L’appuntamento, ormai una tradizione che si rinnova ogni anno, mette al centro della giornata dedicata alle famiglie dei dipendenti il tema del “viaggio nel cioccolato”, con una ricca proposta di attività pensate per coinvolgere visitatori di tutte le età. I bambini potranno trasformarsi in piccoli chef partecipando a laboratori creativi e portando a casa i dolci da loro realizzati, mentre gli adulti avranno l’occasione di assistere a dimostrazioni e degustazioni delle novità firmate dai Corporate Chef IRCA, con un occhio di riguardo alla sostenibilità e alla lotta contro lo spreco alimentare.

Protagonisti: innovazione, formazione e talento

Al centro dell’evento si colloca la IRCA Academy, centro nevralgico della formazione e innovazione aziendale, che ogni anno ospita oltre cento eventi professionali. I visitatori avranno la possibilità di conoscere i Corporate Chef, professionisti di fama internazionale che ogni giorno ispirano operatori del settore con competenza e passione.

Non mancherà un focus sul talento giovanile, grazie alla partecipazione degli studenti dell’Istituto Falcone di Gallarate, coinvolti in un percorso formativo pensato per avvicinare le nuove generazioni al mondo professionale.

Domori Professional e la CioccoGelateria Sociale

Durante la giornata sarà presentato anche Domori Professional, nuovo fiore all’occhiello del Gruppo IRCA. Rappresenta l’eccellenza del cioccolato super-premium, realizzato con cacao Criollo di alta qualità, e simbolo dell’approccio d’avanguardia del gruppo. Tornerà inoltre l’iniziativa della CioccoGelateria Sociale, un progetto che unisce inclusione, formazione e artigianalità, frutto della collaborazione con la Cooperativa San Carlo e il Maestro pasticcere Denis Buosi.