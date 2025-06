Vigili del Fuoco di Legnano salvano una mandria di mucche cadute nel canale Villoresi

Operazioni di salvataggio per una trentina di mucche cadute nel canale Villoresi: una vera e propria mandria sfuggita al controllo del proprietario di un’azienda agricola. I bovini nel pomeriggio di oggi, venerdì 6 giugno, sono entrati nel canale e poi sono stati trascinati dalla corrente: il gruppo è stato avvistato nel corso d’acqua all’altezza di Castano Primo e l’intervento di recupero è stato eseguito verso la zona di Arconate all’altezza di via Roma. In questo punto è stato creato uno sbarramento per recuperare le mucche in tutta sicurezza.

Diverse le squadre dei Vigili del Fuoco, inclusi specialisti del soccorso fluviale (SAF) e gli uomini del distaccamento di Legnano. Le operazioni, che alle 18,20 risultavano ancora in corso, non sono passate inosservate tra le persone di passaggio. Data la mole degli animali , si è reso necessario l’utilizzo di due autogru’, una dei Vigili del Fuoco e una del Consorzio ETVilloresi. La corrente dell’acqua complica non poco il lavoro degli operatori che stanno lavorando con cura e attenzione per preservare l’incolumità degli animali e allo stesso tempo di tutti coloro che stanno intervenendo. Secondo gli ultimi aggiornamenti (delle 18.30), dieci mucche su 29 sono state portate in salvo all’altezza di Arconate. Tre sono uscite dal Canale in autonomia, provocando però un consistente blocco del traffico veicolare sulla SS 36. Altre undici sono ancora nelle acque del Villoresi: i Vigili del fuoco attendono il loro arrivo al posto di blocco ad Arconate. Purtroppo due sono decedute e di altre 4, di cui due anch’esse presumibilmente morte, si attende l’arrivo in via Buonarroti a Parabiago in quanto hanno “bypassato” lo sbarramento arconatese.

Come riferisce il Consorzio ETVilloresi, attorno alle 20, sono stati portati in salvo, fuori dal canale, una ventina di bovini e gli altri sono in corso di recupero alla traversa di Parabiago.