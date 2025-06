“Viva la mamma”, a Saronno Enpa lancia una raccolta fondi per salvare cucciolate e aiutare le famiglie

Dieci mamme gatte, i loro cuccioli e tante famiglie in difficoltà economica: sono i destinatari della nuova raccolta fondi lanciata da Enpa Saronno. L’iniziativa si chiama “Viva la mamma” e punta a raccogliere 5.000 euro in 40 giorni.

La campagna è parte del progetto “Solid@rietà in rete”, giunto alla terza edizione e promosso da BCC Barlassina in collaborazione con la piattaforma Ideaginger.it e con il supporto della Federazione Lombarda delle BCC.

Due missioni, un solo obiettivo

Il cuore del progetto è duplice: salvare 10 cucciolate, offrendo alle mamme gatte cure, cibo, assistenza e un percorso sicuro fino all’adozione;

e aiutare le famiglie in difficoltà, sostenendole nelle spese veterinarie per i propri animali domestici.

«Ogni anno Enpa Saronno sterilizza decine di animali per contrastare il randagismo – spiegano le volontarie dell’associazione – ma capita che alcune gatte sfuggano ai controlli e partoriscano in condizioni di emergenza. Da qui nasce la necessità di un supporto economico concreto per garantire benessere e una seconda possibilità.

Chi contribuirà alla raccolta potrà ricevere una serie di ricompense simboliche e tangibili:

Con 25 euro si otterrà una targa da “Donatore dell’anno”;

Con 50 euro una maglietta Enpa;

Con 100 euro un’esperienza al gattile con i volontari;

Con 250 euro un’adozione a distanza di un gatto con la possibilità di scegliere il nome;

Con 500 euro si potrà adottare a distanza una mamma e tutta la cucciolata, oppure, per le aziende, avere visibilità del proprio logo sui social Enpa.

Le donazioni sono detraibili o deducibili secondo la normativa vigente.

Enpa Saronno, una lunga storia di amore per gli animali

Enpa Saronno è attiva da oltre trent’anni e rappresenta un punto di riferimento per la tutela degli animali nella zona. Con più di 40 volontari, l’associazione gestisce il gattile locale e si occupa di 42 colonie feline nel territorio comunale. Nel solo 2024 ha favorito oltre 100 adozioni e salvato decine di animali selvatici e domestici, dai conigli ai ricci, dai pipistrelli ai rospi.

Chi volesse partecipare alla campagna può trovare tutte le informazioni sui canali social di Enpa Varese Valle Olona o contattare la volontaria Sara Cattaneo al numero WhatsApp 346 0853514.

Foto di congerdesign da Pixabay