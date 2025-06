Vivere Gavirate lancia lo sportello per i cittadini: “ Vogliamo un maggior coinvolgimento”

A Gavirate, il capogruppo della lista civica d’opposizione “Vivere Gavirate” Gianni Lucchina e la consigliera Beatrice Bisanti vogliono un maggior coinvolgimento della cittadinanza e lo fanno presentando lo “sportello di ascolto per i cittadini di Gavirate”, per dialogare con le istituzioni e trovare una soluzione alle problematiche del territorio.

Nel mese di giugno i consiglieri saranno presenti sabato 14 dalle 10 alle 12 e giovedì 26 dalle 15 alle 17.30. Lo sportello è nel palazzo Palazzo Comunale di Piazza Matteotti – secondo piano (sopra l’anagrafe).

Gianni Lucchina ha presentato gli impegni portati avanti in questo primo anno di impegno amministrativo: dalla solidarietà ai lavoratori della Ilma con un presidio davanti ai cancelli alla presenza degli eletti in Consiglio Regionale e in Parlamento; alla richiesta di sistemazione del lungo lago come promesso in campagna elettorale dalla giunta, dall’idea di trasferire l’ufficio Informagiovani, rimasto chiuso per diverse settimane, presso i locali della stazione FNM, al sostegno per la scuola materna di Voltorre, che la ex ed attuale maggioranza era intenzionata a far chiudere: « Abbiamo criticato le diverse lacune e incapacità che quotidianamente questa maggioranza evidenzia – ha ricordato Lucchina – un carnevale sottotono, un Natale scialbo, potremmo continuare con un lungo elenco, ma oggi vogliamo affrontare invece il ruolo propositivo della nostra opposizione».

Il consigliere Lucchina ha sottolineato i risultati ottenuti come l’assemblea organizzata a settembre 2024 in accordo con l’associazione “Gavirate tra Parco e Lago”, sul problema delle alluvioni con l’obiettivo di individuare soluzioni condivise e definitive.

«Nel mese di novembre 2024, in accordo con Gtpl, abbiamo promosso un’iniziativa nelle scuole, con la partecipazione delle polizia stradale e della Polizia Postale, dedicata alla sicurezza stradale e alla sicurezza digitale coinvolgendo i più giovani» ha ricordato Lucchina.

Tra i risultati che il capogruppo di opposizione ha rivendicato c’’è la riorganizzazione del mercato cittadino per frenare con il calo dei venditori: «Per risolvere il problema è stato organizzato un incontro con i rappresentanti di Ascom per discutere le criticità e si è ottenuto il raggruppamento del venditori in una zona precisa evitando che fossero dispersi a “macchia di leopardo”».

Sul piano culturale, Vivere Gavirate ha ricordato la battaglia sul futuro del Chiostro di Voltorre, che, a causa della nuova legge sugli appalti , non era possibile dare in concessione al Comune. La proposta avanzata ha riportato il controllo del Chiostro in capo alla Provincia ma con un ruolo attivo per l’amministrazione cittadina nella programmazione degli eventi puntando a una maggiore progettualità.

I consiglieri di Vivere Gavirate hanno ricordato, poi, la proposta di approvare un bilancio partecipato, detto “Bilancio Rock”, da presentare in assemblea pubblica, una misura già sperimentata nel comune di Somma Lombardo, che prevede la consultazione con i cittadini per l’approvazione di proposte, come le manutenziono e l’avvio di nuovi progetti.

Il Consigliere Lucchina ha affrontato il tema della balneabilità del lago e ha pubblicamente chiesto quando ci sarà l’autorizzazione nel tratto di lago gaviratese anche in vista del convegno del 29 giugno organizzato da Regione Lombardia con i partecipanti dell’AQST (Accordo Quadro di SviluppoTerritoriale).

«Per il futuro – fa sapere Lucchina – affronteremo la questione viabilistica, in particolare saremo attivi per monitorare la manutenzione stradale nel comune».

Per tutte le informazioni sul nuovo sportello di ascolto è possibile consultare i canali social di Vivere Gavirate.