Volley e calcio, a Bodio Lomnago il merito sportivo protagonista nel giorno dell’orgoglio nazionale

In occasione della Festa della Repubblica, l’Amministrazione Comunale di Bodio Lomnago ha voluto rendere omaggio alle realtà sportive locali che, con impegno, passione e risultati concreti, portano lustro al territorio.

Durante la serata del 2 giugno si è tenuta la cerimonia di consegna degli Attestati di Merito Sportivo, un momento sentito e partecipato, che ha visto protagoniste due squadre che rappresentano con orgoglio i valori sportivi e comunitari.

La squadra di Prima Divisione Femminile della società Seven Lake Volley, reduce da una stagione eccezionale, ha ricevuto un attestato per essersi classificata prima nel campionato provinciale 2024-2025 e per aver conquistato la meritata promozione in Serie D per la stagione 2025-2026. Un traguardo importante che premia un lavoro di squadra e un progetto sportivo nato nel 2019, frutto della collaborazione tra tre storiche società del territorio: ASD Pallavolo Ternate, ASD Don Bosco Bodio Lomnago, ASD Pallavolo San Lorenzo di Biandronno.

A ricevere l’attestato, il presidente Luciano Arrigoni, il responsabile della divisione femminile volley Marco Crugnola e tutte le atlete della rosa, simbolo di determinazione e spirito di squadra.

Un altro importante riconoscimento è stato conferito alla squadra Juniores della società Bodio Buguggiate Academy Calcio, per l’eccellente stagione disputata. L’Amministrazione Comunale ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per l’impegno e i risultati sportivi ottenuti, in particolare per essersi classificata prima nel campionato Juniores 2024-2025 e per aver vinto anche la finale provinciale Juniores contro la Gallaratese.

A ritirare l’attestato è stato il presidente Massimo Miglioli, accompagnato da tutti i ragazzi della rosa vincente, che con entusiasmo e spirito di squadra hanno reso possibile questo importante traguardo per la società e per il territorio.

Nel suo intervento, il sindaco ha voluto ricordare con emozione e gratitudine “Gianni” Marcassa, figura centrale per lo sviluppo dello sport a Bodio Lomnago. “È grazie a lui se oggi lo sport nel nostro paese esiste, cresce e unisce – ha affermato –. Marcassa ci ha lasciati ormai da qualche anno, ma ha lasciato un segno indelebile nel nostro comune. Tutto ciò che oggi celebriamo è anche merito della sua visione, della sua dedizione e del suo amore per la comunità.”

“Abbiamo scelto di celebrare questi successi sportivi proprio il 2 giugno – ha proseguito il sindaco – perché Bodio Lomnago merita di vivere la Festa della Repubblica come un momento di orgoglio civico e comunitario. Da quest’anno, abbiamo deciso di legare questa data ai meriti sportivi del nostro paese, per dare visibilità alle realtà associative che, con il loro lavoro quotidiano, rafforzano il tessuto sociale e portano in alto il nome di Bodio Lomnago.”

Un ringraziamento speciale è andato alla Pro Loco di Bodio Lomnago, che ha collaborato attivamente all’organizzazione dell’evento e ha offerto un aperitivo conviviale alle squadre e a tutte le persone presenti, contribuendo a rendere la serata ancora più partecipata e festosa.

Una serata di festa, sport e comunità, che segna l’inizio di una nuova tradizione: onorare la Repubblica celebrando il merito e il talento delle nostre giovani generazioni, senza dimenticare chi, come “Gianni”Marcassa, ha reso possibile tutto questo.