Walter Di Gemma in scena a Porto Valtravaglia con un omaggio a Nanni Svampa

Sarà un viaggio tra tradizione e attualità della canzone lombarda quello che Walter Di Gemma proporrà al pubblico di Porto Valtravaglia, sabato 21 giugno alle 21 in Piazza Imbarcadero. Lo spettacolo, intitolato Tributo a Nanni Svampa, rientra nel programma dell’Estate a Porto Valtravaglia ed è organizzato dalla Pro Loco locale.

«Amo la mia lingua milanese, e amo ricordare che è stato Nanni Svampa ad insegnarmela e a renderla ai miei occhi ancora più speciale» afferma Di Gemma, che con questo concerto intende rendere omaggio a uno dei grandi maestri della cultura musicale lombarda.

Walter Di Gemma, che durante la sua formazione artistica ha avuto l’opportunità di collaborare con Svampa e con lo storico gruppo I Gufi accanto a Roberto Brivio, Gianni Magni e Lino Patruno, porterà in scena un repertorio che unisce rigore filologico e sensibilità contemporanea.

Artista eclettico e raffinato, Di Gemma conduce con successo Cantalombardia, il programma di Antenna 3 interamente dedicato alla canzone lombarda, che conduce insieme a Sabrina Musiani. Nel corso di una carriera trentennale, Di Gemma ha calcato i più importanti palchi italiani della scena cabarettistica e musicale, ottenendo prestigiosi riconoscimenti come il Premio Giovanni D’Anzi, vinto per ben due volte. Apprezzatissime anche le sue traduzioni in milanese dei brani di Jacques Brel, che gli sono valse un riconoscimento ufficiale dalla famiglia del celebre cantautore belga.