Weekend di esplorazione nella di Grotta Remeron, biglietto gratuito per i bambini sino a 13 anni

Ultimi due appuntamenti, l’8 e il 15 giugno, con le escursioni alla Grotta Remeron prima della sospensione del mese di luglio.

Per festeggiare la fine delle scuole, il biglietto per tutti i bambini e ragazzi sino a 13 anni sarà gratuito. La navetta per le escursioni parte da Opera Hub, in via Guido Borghi 27 a Comerio, alle ore 9.00, 10,15, 14.00 e 14.45; si salirà poi, accompagnati da una guida, lungo il sentiero 12 del Parco Campo dei Fiori sino alla Remeron dove si entrerà nel cuore del massiccio sino alla profondità di 48 metri per poi provare, in assoluta sicurezza, l’esperienza del buio assoluto.

Le visite alla Remeron riprenderanno poi tutti i weekend del mese di agosto per concludersi a ottobre.

Dopo vent’anni dalla riapertura del percorso turistico grazie all’intervento di Comune di Comerio, Parco Campo dei Fiori e Regione Lombardia, continua a suscitare interesse e curiosità e rappresenta una scoperta anche per molti varesini permettendo anche ai non esperti di scoprire il mondo del sottosuolo.

Prenotazione obbligatoria al sito www.grottaremeron.com cliccando su “biglietti”. Per informazioni 0332.1543101