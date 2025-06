Weekend di incendi nel Varesotto: roghi in un’azienda, in un garage e perfino su una moto d’acqua

Un fine settimana particolarmente intenso per i vigili del fuoco nel Varesotto, impegnati su tre fronti di incendio che hanno destato preoccupazione tra i cittadini.

AD ANGERA MOTO D’ACQUA IN FIAMME

Il primo episodio è avvenuto venerdì sera ad Angera, dove una moto d’acqua ha improvvisamente preso fuoco durante il rifornimento presso un distributore nautico. Provvidenziale l’intervento di un vigile del fuoco fuori servizio, che ha evitato il peggio spegnendo le fiamme prima che si propagassero ad altre imbarcazioni.

CASTELSEPRIO IN UN’AZIENDA

Nella giornata di sabato, a Castelseprio, un incendio ha coinvolto un’azienda in via delle Industrie. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono accorse sul posto per circoscrivere le fiamme e mettere in sicurezza l’area, limitando i danni.

A CLIVIO IN UN GARAGE

Infine, nella notte tra venerdì e sabato, un altro intervento a Clivio, dove un’auto parcheggiata in un garage ha preso fuoco. Le fiamme sono state rapidamente domate, evitando conseguenze peggiori per le abitazioni vicine.

Solo una persona è rimasta ferita nei tre episodi. I vigili del fuoco hanno ricordato l’importanza di rispettare sempre le norme di sicurezza, sia in ambito industriale sia nei garage privati e nelle aree portuali, per ridurre il rischio di incendi e di danni alle persone e alle cose.