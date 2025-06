“What remains”: Elisa Begni porta a Materia le prime tracce del suo esordio solista

Sarà una serata dedicata alla musica tra il Lago Maggiore e i paesaggi sonori del nord Europa quella di venerdì 20 giugno (ore 21). Elisa Begni, già voce dei Bluedaze, presenta, a Materia, il suo primo disco solista What Remains, in arrivo in autunno per Kono Dischi.

PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Un’intervista dal vivo, con l’anticipazione di qualche brano, sarà l’occasione per immergersi nell’universo del suo nuovo progetto artistico: otto brani dilatati e crepuscolari, prodotti con Francesco Sergnese, tra dark folk, jazz scandinavo e ascolto profondo.

Il lavoro, ispirato dagli studi e dai concetti legati al paesaggio sonoro di Murray Schafer e al deep listening di Pauline Oliveros, nasce da una radice molto concreta: trovare risposte al termine di un cammino, un nuovo modo di interpretare il viaggio dell’eroe.

Alcune live session hanno già tracciato il sentiero. A Materia, il 20 giugno, vedremo dove porta.