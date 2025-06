Woodoo 2025: This Gelo rompe il ghiaccio, Tony2Milli e Ketama126 “infiammano” il bosco di Cassano Magnago

È iniziata – nel tardo pomeriggio di giovedì 26 giugno – la festa per la decima edizione del Woodoo, il festival del bosco che si svolge all’area feste di Cassano Magnago.

Anche in questa speciale edizione celebrativa, il pubblico, in gran parte giovani sia della provincia ma anche da tutta Italia e parte dell’Europa, si sono ritrovati a cantare e ballare sotto il grande palco allestito vicino all’area del campeggio (sold out), e la ricca area degli stand, quella gastronomica e le luci immerse nel verde.

La prima serata del festival ha avuto la musica rap e la cultura urban come bussola, offrendo un mix tra i migliori artisti della scena locale e della nazionale. A rompere il ghiaccio e scaldare il pubblico, dopo il dj set all’ora dell’aperitivo a cura di Jaybee Vibes, sono state infatti le barre in dialetto varesino di This Gelo (leggi qui l’intervista di VareseNews), rapper che nell’ultimo anno ha avuto un’ottimo riscontro da parte del pubblico per il suo album in bosino Vares’hot.

Il microfono poi si è spostato poi sul main stage, affollato ai suoi piedi: prima Tony2Milli e poi Ketama126, di ritorno al Woodoo con un concerto accompagnato dalla band per il tour di 33, sesto e più sperimentale album del cantante romano, produttore multiplatino, abile nel mescolare al rap generi propri della musica popolare, come il folk e lo stornello. A concludere il trittico di artisti del palco principale Nello Taver con il suo humor pungente, tra monologhi, rime e sketch da stand up comedy e quella presenza scenica che molti conoscono anche fuori dalla sua produzione discografica, data l’attività di content creator.

A chiudere definitivamente la serata sul secondo stage il collettivo dell’hinterland milanese LeGuns, che ha fatto tremare il dancefloor nel bosco con un mix letale di rap, baile funk e club culture urbana. Tutto questo dentro un’atmosfera libera, accogliente, senza barriere. Volti sorridenti, abbracci, cori spontanei e luci appese tra i rami del bosco.

L’inizio è stato rovente. E sono solo le prime ventiquattro ore, l’appuntamento continua per tutto il weekend: venerdì sarà il turno di Myss Keta (preceduta da Queen of Saba), sabato la lunga maratona degli Ivreatronic, e infine domenica spazio all’alternative con Samuel dei Subsonica, Giorgio Poi e i varesini Belize.