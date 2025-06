Woodoo Fest a Cassano Magnago: musica, spettacolo e la festa non si ferma

A Cassano Magnago si è chiusa una seconda serata di Woodoo Fest carica di energia e partecipazione. Sul Wood Stage si sono alternati D’Arc August, Gato Tomato e Lvnar, capaci di sorprendere e coinvolgere, mentre la voce e la chitarra di Tashi hanno regalato momenti più intimi.

La scena poi si è spostata sul Main Stage, dove Elasi ha conquistato il pubblico con i suoi suoni onirici, seguita dalle Queen of Saba, che hanno portato sul palco un messaggio potente di forza e vulnerabilità.

Poi è arrivata lei: Myss Keta, la madrina del Woodoo Fest. Con il suo show travolgente, ha guidato il pubblico in un rito collettivo tra clubbing apocalittico, pop distorto, body politics e beat che scavano. Un’ora di fuoco, latex, sudore e urla liberatorie. Woodoo l’ha accolta come una regina. E lei, come sempre, ha restituito tutto. A chiudere, Populous con il suo set ipnotico e tropicale ha traghettato i presenti in una dimensione sospesa, tra elettronica curativa e beat che vibrano nel petto. Il bosco, ormai buio, sembrava galleggiare.

Il programma del sabato: musica, workshop e attività per tutti

Sabato 28 giugno il Woodoo Fest entra nel vivo con una lunga serie di eventi che iniziano già dalla mattina nel campeggio. Il programma del WoodooCamp prevede:

ore 10:00: corsa slow pace con l’Unknown Running Club

ore 11:00: sessione di yoga con Saraswati

ore 15:30: live acustico con Mike Pastori and his new dodos

ore 16:00: workshop creativo per realizzare tote bag con Grace

ore 17:30: DJ set Cali&Funktional

ore 18:00: cineforum in silent mode a cura di Vil.lab

Nel frattempo, i cancelli dell’Area Feste si apriranno alle 18:00 per accogliere il pubblico del Main Stage, dove a salire sul palco sarà il collettivo IVREATRONIC, che porterà il suo sound elettronico per tutta la serata.

Un campeggio pieno di esperienze

Il campeggio del Woodoo Fest è pensato come uno spazio di esperienze e d’incontro, immerso nel bosco e reso magico da attività, luci e installazioni. L’area è attrezzata con zone relax, food trucks, ludoteca per bambini e percorsi guidati per muoversi tra le varie zone della festa.

Una vera e propria “festa nella festa”, che continua anche dopo i concerti con l’after party DJ set a partire dalle 2:30 di notte, con After Status Limbo.

Biglietti ancora disponibili

I biglietti per la giornata sono ancora acquistabili direttamente in cassa, ma è possibile anche saltare la fila grazie alla prevendita online. Il parcheggio è gratuito nei pressi dell’Area Feste e i minorenni possono partecipare se accompagnati.

Il Woodoo Fest continuerà anche domenica 29 giugno con nuove sorprese e concerti per chiudere in bellezza questa decima edizione.