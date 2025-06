Yvan Sagnet: “Contro il caporalato servono alleanze, responsabilità e un’etichetta etica”

«Dal 2011 abbiamo denunciato, lottato e parlato. Poi abbiamo iniziato a costruire. Perché dalla protesta bisogna passare alla proposta». Con queste parole Yvan Sagnet, fondatore e presidente dell’associazione NoCap, sintetizza l’essenza di un progetto che da oltre un decennio lavora per contrastare il caporalato nelle campagne italiane e costruire una filiera agricola fondata su diritti, trasparenza, dignità.

Sagnet sarà ospite a Materia Spazio Libero lunedì 30 giugno alle 21.00 nell’ambito dell’evento “In cammino per il cibo giusto. Storie di terre, diritti e condivisione”, per portare la testimonianza di un percorso che oggi coinvolge oltre 5.000 lavoratori regolarizzati, più di 400 aziende agricole e oltre un milione di consumatori consapevoli.

«L’approccio di NoCap è pragmatico», spiega. «Riuniamo attorno allo stesso tavolo i quattro attori principali della filiera: lavoratori, agricoltori, grande distribuzione e consumatori. Se ognuno fa la propria parte, possiamo cambiare davvero le cose». E le cose stanno cambiando. NoCap costruisce reti etiche locali dove prima c’erano solo sfruttamento, ghetti, illegalità. «Tutto parte dalla consapevolezza che lo sfruttamento non è solo colpa dei caporali. È l’intera filiera che va ripensata, a cominciare dalla grande distribuzione che impone prezzi insostenibili agli agricoltori, i quali finiscono per comprimere i diritti dei lavoratori pur di sopravvivere sul mercato».

Etica, qualità e contratti regolari

Una volta individuata un’azienda disposta ad aderire al percorso di NoCap, parte un lavoro attento e strutturato. «Non si tratta solo di firmare un protocollo – sottolinea Sagnet –. Formiamo i lavoratori, li inseriamo direttamente nelle aziende, li rendiamo sentinelle della legalità all’interno dei campi. Sono loro, spesso provenienti dai ghetti e dalle filiere criminali, a osservare e segnalare, garantendo un monitoraggio continuo».

Le aziende che rispettano i criteri ottengono il bollino NoCap, una certificazione etica che rappresenta un impegno concreto: contratti regolari, salari giusti, orari rispettati, trasporti sicuri, accoglienza dignitosa. Prodotti buoni, ma anche giusti.

Il marchio NoCap oggi è presente in quattro catene della grande distribuzione, in particolare Coop Lombardia, partner di riferimento nella diffusione della cultura dell’acquisto etico. «Ogni volta che entriamo in un supermercato dobbiamo chiederci: che cosa c’è dietro questo prodotto?», insiste Sagnet. «L’etichetta NoCap serve proprio a questo: a dare al consumatore uno strumento per scegliere, sapendo che dietro quel pomodoro o quella zucchina ci sono volti, storie, diritti rispettati».

Comunità, territorio e cittadinanza attiva

NoCap non si limita a certificare prodotti, ma trasforma territori. «Partiamo dai luoghi dove il caporalato è più diffuso, identifichiamo le aziende disposte a cambiare, costruiamo alleanze con le associazioni locali, le Caritas, le parrocchie, i centri legali e sanitari. Tutti insieme garantiamo un sistema di supporto completo ai lavoratori». Accoglienza, cure, documenti, tutela legale: una rete solidale che fa della legalità un processo comunitario.

Il ruolo dei lavoratori migranti è centrale. «L’agricoltura italiana oggi si regge sul lavoro dei migranti. Ma è anche la fetta più esposta a ricatti e sfruttamento. Per questo il nostro lavoro parte da loro. Far uscire un lavoratore da un ghetto e offrirgli un contratto regolare significa migliorare la sua vita, ma anche quella dell’azienda e dell’intero territorio».

La rete NoCap, nata nel 2017 dopo anni di lotte e denuncia, oggi è una realtà consolidata: 20 organizzazioni di produttori, 400 aziende etiche, oltre 5.000 lavoratori inseriti nel mercato regolare, con una media di 1.000 all’anno. «Dietro ogni numero – conclude Sagnet – c’è una storia di riscatto, una persona che ha ritrovato dignità, un’impresa che ha scelto di stare dalla parte giusta, una comunità che ha fatto rete. Ed è così che si cambia davvero il sistema».