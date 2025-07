A 146 all’ora dove il limite è 80: giovane italiano denunciato a Melide come pirata della strada

Un grave caso di eccesso di velocità è stato rilevato nel primo pomeriggio di mercoledì 2 luglio a Melide, in territorio svizzero. Lo comunica la Polizia cantonale, precisando che l’episodio è avvenuto poco dopo le 14 in via Cantonale, nella zona nota come Forca di San Martino.

Durante un controllo della velocità effettuato dalla Polizia Città di Lugano, è stato intercettato un automobilista italiano di 22 anni, residente in Italia, che viaggiava alla guida della propria vettura a 146 chilometri orari, in un tratto in cui il limite massimo consentito è di 80 km/h.

La gravità dell’infrazione ha fatto scattare immediatamente le sanzioni previste dalla Legge federale sulla circolazione stradale. Il giovane è stato denunciato al Ministero pubblico quale pirata della strada e nei suoi confronti è stato disposto il divieto di circolazione sul territorio svizzero.

Le autorità cantonali colgono l’occasione per rilanciare un appello alla prudenza, ricordando che l’eccesso di velocità rappresenta tuttora una delle principali cause di incidenti stradali, spesso con conseguenze gravi o addirittura letali. Il rispetto dei limiti resta un dovere fondamentale per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.