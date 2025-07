A Brusimpiano si accendono gli “Immaginari Circensi”: narrazione e sogni in Piazza del Lago

Un sabato sera tra magia, colori e immaginazione a due passi dal lago a Brusimpiano in Piazza del Lago si trasforma in un palcoscenico onirico sabato 26 luglio alle ore 21.15 con “Immaginari Circensi”, uno spettacolo adatto a grandi e piccoli, ideato dalla compagnia Quelli dell’EuGenio e organizzato dalla Pro Loco di Brusimpiano.

L’appuntamento è a ingresso gratuito e promette un viaggio teatrale tra narrazione, musica, mimo e ombre, in un mix di linguaggi artistici pensato per affascinare tutte le generazioni.

Tra carte colorate e calze a righe: lo stile inconfondibile di Quelli dell’EuGenio

La compagnia porterà in scena un universo fatto di racconti sospesi tra realtà e sogno, immagini vivaci, oggetti simbolici e atmosfere evocative, in uno spettacolo che si preannuncia coinvolgente e sorprendente.

“Immaginari Circensi” è un omaggio al mondo del circo attraverso l’immaginazione: un invito a guardare con occhi nuovi il quotidiano, con la leggerezza del mimo e la profondità della narrazione.

Lago e gastronomia a completare la serata

Per l’occasione sarà attivo uno stand gastronomico accanto alla piazza, per godere in compagnia di una serata che unisce arte e convivialità. Il tutto in una cornice suggestiva a due passi dal lago, come ricorda con ironia la locandina: “Ma proprio due!”.

Informazioni utili

L’ingresso è libero, lo spettacolo inizia alle 21.15. Non è richiesta prenotazione. La manifestazione è consigliata a tutti, dai bambini agli adulti.

Evento: Immaginari Circensi – spettacolo di narrazione, musica, mimo e ombre

Compagnia: Quelli dell’EuGenio

Organizzatore: Pro Loco Brusimpiano

Data e orario: Sabato 26 luglio 2025, ore 21.15

Luogo: Piazza del Lago, Brusimpiano (VA)

Ingresso: gratuito

Servizi: stand gastronomico