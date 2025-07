A Busto Arsizio torna la Festa di Sant’Anna: dieci giorni di eventi tra fede, sport, musica e comunità

Dal 10 al 21 luglio la Busto Arsizio accoglierà residenti e visitatori con un ricco programma in occasione della Festa Patronale 2025, intitolata quest’anno “Noi, Gente che Spera”. Una manifestazione che unisce momenti religiosi, iniziative culturali, intrattenimento, cucina e sport, in un clima di accoglienza e partecipazione LEGGI QUI TUTTO IL PROGRAMMA COMPLETO.

Si parte il 10 luglio con cena etnica e testimonianze

La festa prenderà il via giovedì 10 luglio alle 18.30 con la consegna dei diplomi agli studenti della scuola d’italiano per stranieri, seguita dalla cena etnica e dalla testimonianza di Rocco Politi, ex Testimone di Geova, presso il Teatro Sant’Anna.

Sport, musica e sapori locali

Tra i momenti centrali del primo fine settimana, il torneo di beach volley e la gara sociale di arti marziali del venerdì, la cena a base di pizza fritta e affettati e il concerto con le Targhe alterne. Domenica 13 sarà invece la giornata della testimonianza di Carmen Dell’Orto, sorella di suor Luisa, martire ad Haiti, e dell’inaugurazione della mostra a lei dedicata. La sera, karaoke con Mario Grieco.

Tanta partecipazione anche nei giorni successivi

La seconda settimana si apre venerdì 18 con burraco e carte in compagnia del Centro Anziani e la serata quiz “Doctor Why”. Sabato 19 spazio al Triathlon (palla prigioniera), giochi di ruolo con La Gilda dei Narratori e una cena spagnola con paella e sangria, seguita dal ballo “Vai col liscio con Stefania”.

Il gran finale tra fede e tradizione

Domenica 20 si terrà la Messa solenne con don Stefano Rho, un pranzo comunitario e il torneo di palo della cuccagna, prima della premiazione del concorso di disegno e del gran finale con la serata di ballo “Perfetta combinazione”.

Lunedì 21, chiusura solenne con la messa presieduta da don Gabriele Colombo nel decimo anniversario della sua ordinazione sacerdotale, seguita dalla tradizionale processione con la statua di Sant’Anna per le vie del quartiere e la Tremola in Oratorio.