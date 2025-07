A Busto Arsizio uno sportello di ascolto per i familiari dei detenuti

Giovedì 10 luglio apre lo Sportello di ascolto per i familiari delle persone detenute nel carcere di Busto Arsizio. Un’iniziativa de La Valle di Ezechiele, nata a seguito di un percorso di formazione avviato lo scorso febbraio e di un lavoro serrato dei volontari per giungere a questo momento.

Lo sportello è un vero e proprio centro Caritas, che si inserisce nel novero dei centri di ascolto già presenti in città, ma tutto dedicato al mondo dei familiari delle persone in carcere.

Il percorso ha visto tra i formatori alcuni referenti della Caritas, una psicologa che opera nei penitenziari del territorio e alcuni del personale di Polizia Penitenziaria, addetti all’ufficio colloqui della Casa Circondariale Bustocca. Il confronto con la Caritas poi è proseguito per giungere alla definizione della natura del nostro sportello di ascolto.

La sede è nella Parrocchia di S.Anna: a poco più di un kilometro dal carcere. L’idea in realtà nasce da una progettualità condivisa nel 2022 con l’allora Parroco don Michele Gatti e presentata a Sua Ecc. Mons. Raimondi, da cui la nomina di don David, cappellano del carcere, a S.Anna. Una presa d’atto della realtà: S.Anna è la Parrocchia su cui insiste il carcere cittadino e se vogliamo offrire un luogo di ascolto e conforto questa è indubbiamente la location che meglio si presta a essere trovata. Ci è voluto del tempo: si è creato un locale ad hoc, tra quelli della Parrocchia; si è creata l’organizzazione di volontariato, la cui Presidente è sempre Anna Bonanomi (lo è anche della Cooperativa); abbiamo realizzato corsi di formazione e già in quasi 30 volontari entrano regolarmente a fare servizio in carcere: dal sostegno allo studio al cineforum, fino all’animazione della S.Messa. Adesso finalmente parte un progetto che avevamo in mente da tempo.

Spesso non ci si pensa: quando una persona entra in carcere, c’è un mondo fuori di sofferenza e grande vulnerabilità. Un mondo cui spesso la vergogna impedisce di chiedere aiuto. L’idea di un centro dedicato è proprio per togliere qualsiasi patina di resistenze interiori, perché ci si possa sentire a casa. Speriamo sia così.

Lo sportello apre dunque in Parrocchia S.Anna, P.za S.anna 1, Busto Arsizio

– il martedì dalle 16.00 alle 18.00 (solo per telefono)

– il giovedì dalle 16.00 alle 18.00

– il sabato dalle 9.30 alle 12.30.

Secondo gli orari di apertura dell’ufficio colloqui del carcere. Il martedì pomeriggio vi Si può raggiungere i volontari anche tramite telefono al numero 389 8334199 o tramite mail, scrivendo a sportello@lavallediezechiele. org