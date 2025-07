A Cairate il festival Antichi Organi celebra Vivaldi con un concerto dedicato alle Quattro Stagioni

La chiesa dei Santi Ambrogio e Martino di Cairate ospiterà domenica 13 luglio alle ore 16 un evento musicale di grande raffinatezza: il concerto per violino e organo dedicato ai 300 anni delle “Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi, parte del prestigioso festival Antichi Organi – Patrimonio d’Europa.

Protagonisti del pomeriggio saranno Lina Uinskyte (violino) e Marco Ruggeri (organo), duo tra i più affermati in Italia per questo repertorio. In programma anche il Concerto in Sol BWV 592 di J.S. Bach, oltre alla trascrizione per violino e organo dell’intero ciclo delle Quattro Stagioni vivaldiane, curata da Ruggeri stesso.

L’esecuzione sarà accompagnata dalla lettura dei versi che Vivaldi stesso compose per introdurre ogni stagione, creando un’esperienza musicale evocativa e coinvolgente. Il concerto si terrà su uno strumento storico: l’organo Antonio e Gaetano Prestinari del 1842.