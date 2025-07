A Cairate nell’area di fianco all’ex Cartiera Mayer prende forma il Bike Park: già attivo il Pump Track

A Cairate a fianco dell’area dell’ex cartiera Vita Mayer prende forma un moderno Bike Park, grazie a finanziamenti regionali nell’ambito del PNRR. Un’iniziativa che promuove sport, socialità e mobilità sostenibile.

Un Pump Track per tutti

Il primo passo concreto del progetto è già realtà: il Pump Track Cairate, realizzato dall’azienda specializzata Velosolutions, è operativo e aperto al pubblico. Il cartello informativo in loco evidenzia le caratteristiche principali dell’impianto, pensato per l’allenamento tecnico e il puro divertimento degli utenti. Il tracciato è adatto a biciclette, BMX, monopattini e skateboard, purché non elettrici.

Le linee rosse sulla pista fungono da guida visiva per affrontare le curve paraboliche e i salti, aiutando nel corretto utilizzo del tracciato. L’uso del casco è obbligatorio, ed è vietato l’accesso a minori di 10 anni non accompagnati.

Un progetto sostenuto da Regione Lombardia

Il progetto complessivo del Bike Park è stato finanziato con 500.000 euro da Regione Lombardia attraverso il bando “Il Piano Lombardia”, a cui si aggiunge un cofinanziamento del Comune di 70.000 euro. Con un investimento totale di 570.000 euro, l’opera punta alla valorizzazione di un’area ex-industriale di oltre 550.000 metri quadri.

Verso la Skill Area e nuovi servizi

Dopo la realizzazione del Pump Track, il prossimo obiettivo sarà la Skill Area, pensata per chi pratica MTB e desidera cimentarsi su ostacoli tecnici in terra battuta. Il progetto prevede anche servizi accessori come spogliatoi, toilette, illuminazione, area ristoro, postazioni di manutenzione bici, e un parcheggio.

Attualmente, il completamento dei lavori è subordinato alla bonifica dell’area, sotto la supervisione di ARPA, ma l’amministrazione ha già deliberato ulteriori fondi per la manutenzione straordinaria dell’intero impianto.