A Cairate un omaggio a Vivaldi: il duo Ruggeri–Uinskyte celebra le “Quattro Stagioni”

Un pomeriggio di grande musica nella suggestiva cornice della Chiesa dei Santi Ambrogio e Martino a Cairate, dove domenica 13 luglio alle ore 16 si terrà un concerto dedicato al trecentesimo anniversario delle “Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi. Protagonista dell’evento sarà il Duo Ruggeri–Uinskyte, tra le formazioni italiane più affermate per l’intensa attività concertistica e la qualità delle proposte artistiche.

Un viaggio tra Barocco e poesia della natura

Il programma, intitolato “…e la presente è viva, e il suon di lei”, è un omaggio alla forza espressiva e alla modernità della celebre raccolta vivaldiana, presentata in un adattamento per violino e organo curato da Marco Ruggeri. Oltre all’integrale delle Quattro Stagioni, il concerto si aprirà con il Concerto in Sol BWV 592 di Johann Sebastian Bach, in un ideale dialogo tra i due giganti del Barocco.

Durante l’esecuzione delle Stagioni, il pubblico sarà guidato dai versi evocativi dei sonetti che accompagnano ogni movimento, restituendo la piena intensità descrittiva della musica vivaldiana: dal canto degli uccelli primaverili al gelo dell’inverno, passando per i temporali estivi e i colori dell’autunno.

Un duo di prestigio per un’occasione speciale

Il duo è composto da Marco Ruggeri, organista e musicologo di fama, e Lina Uinskyte, violinista di origini lituane attiva sulla scena concertistica internazionale. Attivo dal 2012, il Duo ha all’attivo cinque dischi e importanti riconoscimenti della critica, tra cui le “5 stelle” di Radio Classica e Amadeus. Il repertorio abbraccia dal Barocco al Novecento, con un’attenzione particolare alla riscoperta di trascrizioni inedite e pagine del repertorio italiano.

L’iniziativa è sostenuta dal Comune di Cairate, con l’intento di valorizzare il patrimonio musicale e culturale attraverso appuntamenti di qualità aperti a tutta la cittadinanza.