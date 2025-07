A Cassano Magnago torna la Sagra della Carbonara e della Cotoletta: tre giorni di gusto e convivialità

Un appuntamento imperdibile per chi ama la cucina tradizionale italiana e vuole vivere un’esperienza autentica fatta di sapori intensi, convivialità e intrattenimento, in un’atmosfera accogliente e familiare

L’11, 12 e 13 luglio 2025, l’Area Feste di Via Primo Maggio a Cassano Magnago si prepara ad accogliere uno degli eventi gastronomici più attesi dell’estate: la Sagra della Carbonara e della Cotoletta.

Un appuntamento imperdibile per chi ama la cucina tradizionale italiana e vuole vivere un’esperienza autentica fatta di sapori intensi, convivialità e intrattenimento, in un’atmosfera accogliente e familiare.

Giunta alla sua nuova edizione, la manifestazione rappresenta un vero omaggio a due grandi protagoniste della tavola italiana: la carbonara – regina indiscussa della cucina romana – e la cotoletta alla milanese, emblema della tradizione lombarda. Due piatti simbolo, profondamente diversi ma uniti da una caratteristica comune: sanno mettere tutti d’accordo, grandi e piccini.

Un evento per tutti, anche al coperto

L’evento si svolgerà sotto una tensostruttura di 1600 metri quadrati, pensata per garantire il massimo del comfort anche in caso di maltempo. Ogni dettaglio è stato curato per accogliere al meglio il pubblico: i posti sono limitati e solo su prenotazione, con servizio esclusivamente al tavolo, per offrire un’esperienza rilassata e ben organizzata.

A rendere ancora più accessibile l’evento, l’ingresso sarà gratuito per tutti e per tutte le giornate, sottolineando ancora una volta l’intento inclusivo e popolare della manifestazione.

I piatti forti? Carbonara, cotoletta e molto altro

Il cuore dell’evento resta ovviamente il menù, pensato per soddisfare tutti i gusti. Si potrà scegliere tra:

• Carbonara classica, gricia e versione vegetariana

• Cotoletta alla milanese con patatine fritte o nella versione vegetariana

• Costine BBQ, taglieri misti, panini con salamella

• E una selezione di antipasti, contorni e dolci come tiramisù e profitterol.

Tutti i piatti saranno realizzati con ingredienti selezionati, per garantire gusto e qualità nel rispetto della tradizione. Non mancheranno alternative per vegetariani e per chi desidera un pasto più leggero, sempre nel segno della varietà e della genuinità.

Prenotazione consigliata e anche da asporto

Per accedere alla sagra, è fortemente consigliata la prenotazione tramite un semplice modulo online (prenota qui) oppure via WhatsApp o telefono al numero 349 5382384.

È previsto anche il servizio take away, per chi desidera portarsi a casa un assaggio di festa.

Un weekend da vivere insieme

Più che una semplice sagra, l’evento rappresenta un’occasione per riscoprire il piacere di stare insieme, condividere un pasto e trascorrere una serata diversa nel cuore di Cassano Magnago. Un’iniziativa che valorizza la cultura gastronomica italiana, promuove il territorio e crea un punto d’incontro tra tradizione e socialità.

In un’epoca dove il tempo scorre veloce, manifestazioni come questa ci ricordano il valore della lentezza, dell’artigianalità e del piacere del buon cibo. La Sagra della Carbonara e della Cotoletta è tutto questo, e molto di più: è un invito a lasciarsi conquistare dai profumi, dai sapori e dal calore umano che solo le sagre di una volta sapevano regalare. Cassano Magnago è pronta. E voi?