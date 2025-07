A Castellanza arriva la musica degli U2 con la migliore tribute band d’Europa

A Castellanza la musica degli U2 risuonerà attraverso l’interpretazione della “4UB Italian U2 Tribute”, riconosciuta come miglior tribute band degli U2 dal prestigioso “Karlovac Open Air Tribute Festival” in Croazia, che dal 2021 presenta le migliori cover band di gruppi e cantanti internazionali. L’appuntamento è previsto per venerdì 11 luglio alle ore 21 all’Arena della Biblioteca Civica di Piazza Castegnate, con ingresso gratuito.

L’evento, organizzato dalla Città di Castellanza, rappresenta un’occasione unica per rivivere l’atmosfera dei concerti della leggendaria band irlandese attraverso uno spettacolo che ricrea fedelmente l’esperienza live degli U2. La 4UB Italian U2 Tribute, attiva dal 2010, vanta collaborazioni nei festival di tutta Europa e si esibirà utilizzando le stesse scenografie dei tour originali della band di Bono Vox su maxischermo. Lo spettacolo include l’intera backline degli U2 con le otto chitarre da collezione più utilizzate da The Edge, i bassi signature di Adam Clayton e l’introvabile drum kit di Larry Mullen Jr. «Sarà una serata rock, all’aperto, con la musica leggendaria degli U2 come protagonista -è il commento di Davide Tarlazzi, assessore alla Cultura e Istruzione del Comune di Castellanza-. L’Arena della Biblioteca si trasformerà in uno spazio vivo, dove la musica incontrerà la città portandole emozioni ed energia. Un’esperienza collettiva, coinvolgente, aperta a tutti; un invito a stare insieme, a cantare, a lasciarsi trascinare da brani che hanno fatto epoca».

Il concerto si inserisce nel programma estivo “L’Estate in Città” promosso dall’amministrazione comunale di Castellanza e organizzato dall’Ufficio Cultura. Per informazioni è possibile contattare il numero 0331/526263 o l’indirizzo e-mail cultura@comune.castellanza.va.it. In caso di maltempo il concerto sarà rinviato a venerdì 12 settembre.