A Castello Cabiaglio torna il Mercato del Giusto iNperfetto con il Festival della Lentezza

Un weekend tra i sentieri del Campo dei Fiori e le piazze di Castello Cabiaglio per riscoprire il tempo lento, la relazione con sé stessi e il rispetto per l’ambiente

Un weekend per rallentare, ritrovare il contatto con la natura, la comunità e sé stessi: il 4 e 5 luglio i comuni di Castello Cabiaglio e Orino ospitano la prima edizione del Festival della Lentezza – Energie ad alto impatto di comunità, evento diffuso che culminerà nel Mercato del Giusto iNperfetto, sabato sera nel borgo.

Pratiche lente e relazioni gentili

Il festival prenderà il via venerdì 4 luglio con attività pensate per tutte le età. A Castello Cabiaglio si comincia nel pomeriggio con laboratori musicali per genitori e bambini, letture, e una passeggiata filosofica a cura del professor Giuseppe Lombardo, per poi proseguire con canti africani e una restituzione pubblica del seminario in piazza.

Ad Orino, spazio al canto in cerchio nella selva castanile e a una camminata consapevole, seguita da una cena conviviale e pratiche di comunità a cura dell’associazione Matrioska.

Sabato 5 luglio: il cuore del festival

La giornata di sabato 5 si apre con una camminata esperienziale lungo il sentiero del Parco del Campo dei Fiori, per poi proseguire a Castello Cabiaglio con numerose proposte dislocate nei cortili e nelle piazze del borgo.

Tra le attività:

laboratori di pittura emotiva per bambini e adulti a cura di InBlue,

esperienze di yoga, danza e meditazione,

performance artistiche e letture,

presentazioni di libri e attività dedicate alla sostenibilità, come la “stoviglioteca zero waste” e il swap party a cura di Swaphppy.

Il mercato serale e la festa in piazza

Dalle 17 di sabato, spazio all’atteso Mercato del Giusto iNperfetto, tra artigianato di qualità e produttori locali, all’ombra dei vicoli più freschi del borgo.

Contemporaneamente, l’associazione Matrioska aprirà lo stand gastronomico vegetariano, affiancato dalle birre artigianali del birrificio varesino 50&50.

La giornata si chiuderà in festa, con le danze e i ritmi dell’Africa occidentale, seguiti da un Fluo Party animato da DJ Mambo Fortissimo, per ballare sotto le stelle nella piazza del paese.

Un evento diffuso e partecipato

Il Festival della Lentezza è organizzato da un’ampia rete di realtà del territorio: Matrioska, La Lumera ODV, Accademia Dhyana, Cers Energia Solidale, con il patrocinio dei comuni di Castello Cabiaglio e Orino. Un’occasione per sperimentare un altro modo di stare insieme, basato sull’ascolto, il rispetto e la cura.