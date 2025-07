A Comerio torna la Sagra della Porchetta: tre giorni di sapori, musica e tradizione

Dal 25 al 27 luglio Comerio celebra la Sagra della Porchetta: cene, pranzi, serate danzanti e servizio da asporto nell’area feste. In programma convivialità, musica e specialità tipiche, con cassa veloce per bar e panini

Dal 25 al 27 luglio l’area feste di Comerio si trasforma in un punto di ritrovo per buongustai e appassionati di feste popolari: torna infatti la Sagra della Porchetta, storica manifestazione organizzata dalla Pro Loco. Tre giorni di appuntamenti all’insegna della convivialità con pranzi, cene e serate danzanti pensate per accogliere famiglie, gruppi di amici e visitatori di tutte le età.

Il menù ha come protagonista la porchetta, regina della tavola, accompagnata da panini, patatine e un servizio bar organizzato con cassa veloce per garantire rapidità e comfort. Tutto sarà disponibile anche da asporto, permettendo a chi lo desidera di gustare le specialità a casa o in compagnia all’aperto.

La Pro Loco ha inoltre previsto intrattenimento musicale e momenti danzanti per rendere le serate ancora più piacevoli.

La manifestazione, che gode di una lunga tradizione locale, si propone come un’occasione per vivere il paese, riscoprire sapori genuini e sostenere le attività del volontariato.