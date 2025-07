A Curiglia con Monteviasco torna la Festa dell’Alpone fra tradizione e spiritualità

La comunità di Curiglia con Monteviasco si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti dell’estate: la tradizionale Festa dell’Alpone, in programma domenica 3 agosto. L’evento è organizzato dal CAI di Luino in collaborazione con la Parrocchia di Curiglia con Monteviasco e richiama ogni anno appassionati di montagna, fedeli e amanti delle tradizioni locali.

Il programma della giornata

La festa si svolgerà all’Alpe Pradecolo, in un contesto paesaggistico di grande fascino, con vista sul Lago Maggiore e le montagne circostanti.

Ore 12.00 : pranzo in compagnia presso le tensostrutture predisposte sul prato dell’alpe

Ore 15.30: Santa Messa nella chiesetta dell’alpe e benedizione solenne della sepoltura di don Giorgio Ferrario, amato parroco della comunità

La manifestazione sarà anche un momento di ritrovo e condivisione tra le frazioni del territorio, per celebrare la fede e le radici storiche di questa zona della Val Veddasca.

Accesso e informazioni utili

Per chi raggiunge l’Alpone con l’auto, l’organizzazione raccomanda di parcheggiare con senso civico per non ostacolare i mezzi di soccorso e garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. La festa si terrà solo in caso di bel tempo.

___________________

COME RAGGIUNGERE L’ALPONE

Chi desidera raggiungere l’alpeggio camminando, può farlo con due brevi escursioni:

La prima segue l’itinerario Rifugio Campiglio (1088 m) – Alpone (1242 m) lungo il sentiero 108. Il tempo di andata è di un’ora e 15 minuti, il livello di difficoltà E e il dislivello di 190 metri. Chi intende raggiungere l’Alpone da Pradecolo è invitato a usare il massimo senso civico nel parcheggiare, in modo tale da non ostacolare eventuali mezzi di soccorso.

La seconda, invece, prevede l’itinerario di andata, sempre lungo il sentiero 108, Curiglia (666 m) – Sarona (952 m) – Alpone (1248 m) e quello di ritorno lungo il sentiero 108 A, Alpone – Ca del Sasso (1198 m) – Curiglia; il tempo di salita è di circa due ore e quello di discesa di un’ora e mezza, il dislivello di 582 metri e la difficoltà E.

(info a cura del Cai di Luino)

__________________