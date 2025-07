A fine settembre, dopo 44 anni di servizio, Temperelli lascia la segreteria della Camera di commercio

Dopo 44 anni di servizio, Mauro Temperelli ha deciso di lasciare il suo incarico alla Camera di Commercio di Varese. Storico dirigente del sistema camerale, Temperelli ha ricoperto il ruolo di Segretario Generale per ben 26 anni, diventando una figura di riferimento per il mondo economico varesino.

La sua uscita dal servizio è prevista per la fine di settembre. Un lungo percorso professionale che ha attraversato cambiamenti normativi, riforme istituzionali e la trasformazione dell’economia locale.

Come previsto dalla normativa di settore, è stata avviata una procedura comparativa tra gli iscritti in uno specifico elenco, in possesso di determinati requisiti professionali e specifiche competenze, per l’individuazione del suo successore.

Alla conclusione dei lavori dell’apposita commissione di valutazione, è stata indicata come idonea Anna Deligios, attualmente dirigente dell’ente e direttore di Promovarese, società in house della stessa Camera di Commercio.

Il decreto di nomina passa dal ministero

Nella serata di giovedì 17 luglio la Giunta camerale ha assunto la deliberazione di designazione, che sarà sottoposta al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso: il decreto di nomina – dopo le previste verifiche di carattere amministrativo e procedurale – sarà adottato e comunicato ufficialmente all’ente camerale presumibilmente entro i prossimi 60 giorni così da permettere il previsto passaggio di consegne il prossimo 1 di ottobre.