A Gallarate dopo un mese e mezzo di lavori è quasi pronta la nuova rotonda di viale Milano

Dopo un mese e mezzo di impegnativi lavori, è quasi completata la nuova, grande rotatoria di Viale Milano a Gallarate.

«Hanno ormai asfaltato tutto l’anello, manca solo l’accesso verso il Mediaworld» spiega l’assessore alla viaibilità Sandro Rech. «Sicuramente verrà completata entro la fine del mese».

Dal costo complessivo di 1,63 milioni di euro, la rotonda si trova più o meno a metà del lungo rettilineo di viale Milano, nel tratto più esterno alla città, quello a ridosso del “casermone” (l’ex deposito dell’Aeronautica) e della zona di centri commerciali.

Fino ad oggi il viale, con carreggiata divisa da spartitraffico, era un unico rettilineo dalla lunghezza di 1,1 km: grazie alla rotonda sarà possibile effettuare inversione di marcia a metà viale (per la precisione a 650 metri dalla rotonda con via Ambrosoli e 450 dalla rotonda a ridosso della superstrada), si potrà entrare e uscire direttamente da via Adige – strada che porta verso il quartiere residenziale di Madonna in Campagna – e accedere o uscire dal “controviale” (denominato sempre viale Milano) che si trova dietro i centri commerciali. Le foto e il video sono stati ripresi venerdì 4 luglio 2025

La rotonda costa complessivamente 1,63 milioni di euro: la maggior parte delle risorse sono state messe da Regione Lombardia (980mila euro, mediante il “piano Marshall”), 565mila da Provincia di Varese, la restante parte dal Comune.

La rotatoria ha un diametro di 56 metri, comprensivo di carreggiata di 9 metri e ciclopedonale da tre metri.

Da inizio giugno si circola già sulla nuova sede (asfaltata completamente a inizio settimana), ma la rotonda è ancora in attesa di apertura completa: «Nei prossimi giorni ci sarà il collaudo e poi apriremo, di sicuro prima della fine del mese di luglio».