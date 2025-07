A Gavirate per Cinema sotto le stelle il film “Dieci giorni con i suoi”

Venerdì 18 luglio luglio con inizio alle 21.30 nel cortile della biblioteca in via De Ambrosis, 11 a Gavirate nuovo appuntamento con la rassegna “Cinema sotto le stelle”.

Il film della serata è “10 giorni con i suoi” per la regia: Alessandro Genovesi con Angelica Elli, Bianca Usai, Fabio De Luigi, Gabriele Pizzurro, Valentina Lodovini. Durata 98 minuti.

La famiglia Rovelli è pronta a partire in vacanza per la Puglia, meta di studio della figlia maggiore, Camilla (Angelica Elli), che si trasferirà nella regione per iniziare l’università insieme al fidanzato Antonio (Gabriele Pizzurro). Carlo, da padre, non è ancora pronto a lasciar andare la sua primogenita e soprattutto non si fida per nulla del ragazzo con cui sta Camilla. Una volta arrivati alla masseria, i Rovelli incontrano la famiglia Paradiso, che non perderà occasione per rendersi poco gradita. Tra furti, menzogne, fuitine amorose e tanti altri equivoci, i Rovelli e i Paradiso capiranno, che al di là di incomprensioni e differenze, sono diventati una grande famiglia.

Ingresso € 3.50.

I biglietti possono essere acquistati direttamente all’ingresso oppure on-line sul sito www.cinemagardengavirate.it

Info: Biblioteca Comunale 0332748278 – L’immaginario 3483416538

in caso di maltempo la proiezione viene annullata