A giugno nel Varesotto la temperatura media è stata di 25 gradi: il secondo mese più caldo dopo quello del 2003

Non è stato un giugno da record ma poco ci è mancato. Il Centro Geofisico Prealpino ha fatto la media delle temperature registrate il mese scorso: è stata di 25 gradi solo un sotto quello dell’estate 2003, la più calda in assoluto con la media di 26,3 gradi. Ventidue anni fa, la massima assoluta fu di 35°C e per ben 18 giorni la colonnina si collocò oltre i 30 gradi.

Nel mese appena concluso, invece, la temperatura media è stata di 25.1°C con una massima di 35.7°C e “solo” 16 giorni oltre 30°C.

Il 2019 scende al terzo posto ma conserva il record della massima più alta di 36.8°C.

Le ondate di calore saranno comunque sempre più frequenti e intense anche in giugno, poichè le temperature aumentano al ritmo di 1°C ogni 10 anni.