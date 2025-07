A Laveno Mombello tornano le “Visioni Dilaganti”: tre serate di cinema tra lago e mondo

Nel cuore dell’estate, il Parco di Villa Frua a Laveno Mombello torna ad accogliere “Visioni Dilaganti”, l’evento cinematografico promosso dal Comune che intreccia le radici locali con uno sguardo aperto al cinema internazionale. Dopo il successo della prima edizione, il programma si amplia: tre serate consecutive, dal 20 al 22 luglio 2025, alle ore 21.15, con ingresso gratuito su prenotazione.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione con Filmstudio 90 APS di Varese, il Locarno Film Festival e il Festival Cortisonici, e si propone di offrire al pubblico un’esperienza cinematografica immersiva, tra film, cortometraggi e omaggi d’autore.

Ad aprire la rassegna, domenica 20 luglio, sarà “Tre tigri contro tre tigri”, film a episodi del 1977 con uno speciale omaggio a Renato Pozzetto, attore legatissimo a Laveno Mombello. Proprio uno degli episodi fu girato a Vararo, come documentato con foto e mappa sul portale Davinotti.

Lunedì 21 luglio è il momento del cinema d’autore con la proiezione del film svizzero Le vent tourne (The Wind Turns) di Bettina Oberli, presentato in Piazza Grande al Locarno Film Festival nel 2018. Il film sarà proiettato in versione originale con sottotitoli in italiano. Grazie alla rinnovata collaborazione con il Festival, verrà messo in palio un Festival Pass per la 78ª edizione, assegnato tra gli spettatori della serata.

Martedì 22 luglio, gran finale con il meglio di Cortisonici Film Festival, selezione di cortometraggi internazionali che raccontano il mondo con linguaggi nuovi e coinvolgenti, costruita in oltre vent’anni di attività. L’arena estiva lavenese torna così ad accogliere il “cinema corto” in una formula aperta e partecipata.

“Il Parco di Villa Frua si prepara ad accogliere la seconda edizione di ‘Visioni Dilaganti’, un’esperienza cinematografica unica – commenta l’assessora alla Cultura Alice Gomiero –. Siamo orgogliosi di offrire un viaggio che spazia dalla risata con Pozzetto all’arte del cortometraggio, grazie alle collaborazioni con importanti realtà del settore”.

Anche Giona A. Nazzaro, direttore artistico del Locarno Film Festival, ha voluto sottolineare il valore di queste sinergie: “Il radicamento nel territorio è per noi fondamentale. Questa iniziativa ne è un esempio virtuoso, capace di coniugare innovazione e appartenenza”.

Massimo Lazzaroni di Cortisonici e Gabriele Ciglia di Filmstudio 90 hanno confermato l’entusiasmo per la seconda edizione, riconoscendo a “Visioni Dilaganti” la capacità di costruire una rete culturale attorno alla settima arte, con una programmazione capace di coinvolgere un pubblico trasversale.

I posti disponibili sono 100 per ciascuna serata, prenotabili tramite Eventbrite al link: https://comunelavenomombello.eventbrite.com

In caso di maltempo, le proiezioni si terranno nella Sala Consiliare di Villa Frua.

Per informazioni:

Ufficio Marketing Territoriale e Turismo: turismo@comune.laveno.va.it