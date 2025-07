A Legnano arriva “La Buonissima”: tre giorni di fiesta, paella e sangria nella storica sede della Contrada San Domenico

25, 26 e 27 luglio 2025 – La città di Legnano si prepara a un weekend dal sapore mediterraneo con “La Buonissima – Festa della Paella & della Sangria”, il nuovo evento gastronomico organizzato da Street Food Parade in collaborazione con l’Associazione Contrada San Domenico.

Per tre giorni – venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 luglio – la suggestiva cornice della Contrada in via Nino Bixio 6 si trasformerà in una vera e propria plaza spagnola, tra profumi intensi, piatti tipici, musica e convivialità. Un’iniziativa pensata per portare il pubblico in un viaggio tra i sapori e i colori della Spagna… restando comodamente a Legnano.

Una festa di sapori autentici

Protagonista indiscussa sarà la paella mixta, preparata con pollo, gamberi e calamari secondo la tradizione valenciana, accompagnata da sangria fresca rossa e bianca. Ma il menù propone anche una ricca selezione di tapas – dalle tortillas di patate alle albondigas, fino al polpo alla gallega – per una vera esperienza gastronomica iberica. Non mancheranno dolci tipici come la crema catalana, frutta estiva, drink e un’offerta pensata anche per i più piccoli. Tutti i piatti saranno serviti esclusivamente al tavolo, con posti limitati: la prenotazione è fortemente consigliata.

Un evento nuovo, ma già imperdibile

“La Buonissima” rappresenta una nuova collaborazione culturale e gastronomica tra due realtà molto attive nel territorio: Street Food Parade e la Contrada San Domenico. Un’iniziativa che arricchisce l’estate legnanese, valorizzando l’arte culinaria come momento di incontro, festa e socialità. L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo, grazie alla tensostruttura coperta presente nell’area della Contrada.