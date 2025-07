A Luvinate il recital di Libralon al Golf Club per Musicarte Estate 2025

Simone Libralon è una vera eccellenza varesina. Violista dell’Orchestra Sinfonica di Milano, ha inciso pilastri della musica da camera per viola sola, tra cui le “Sei Suite” per Viola Sola BWV 1007-1012 di J. S. Bach, l’”Elegy for Solo Viola” di Igor Stravinsky, ma anche prime registrazioni mondiali come le “Tre Suite per Viola Sola Op. 72, 80 e 87” di Benjamin Britten. Mercoledì 23 luglio alle ore 21 sarà ospite del “MusicArte festival”, la stagione concertistica del Comune di Luvinate, giunta oggi alle diciassettesima edizione.

La location della serata sarà una delle cornici più suggestive del nostro territorio: il chiostro del Golf Club, che da monastero benedettino del XIII secolo, è oggi un importante luogo di arte, cultura e sport.

«Sono davvero felice di questa edizione della nostra stagione concertistica” dice Roberto Scordia, direttore artistico di MusicArte “Il primo appuntamento è stato un successo, l’orchestra Ebony ci ha davvero coinvolti e l’associazione di volontariato Assefa è riuscita a raccogliere fondi sufficienti per donare un intero percorso di studi ad una bambina indiana. Anche questo secondo appuntamento ha per me un valore artistico e simbolico molto alto: Simone Libralon terrà un recital di viola solista con le 3 Suite per Viola Sola Op. 131d di Max Reger, un’opera importantissima che, ispirandosi a Johannes Sebastian Bach, esalta la tecnica e il timbro della viola come pochi altri; simbolico perché Simone ha iniziato i suoi studi musicali con me quasi trent’anni fa, per poi crescere e diventare un bravissimo musicista».

«Portare la nostra musica in una cornice magica come il chiostro del Golf Club di Luvinate ha davvero un sapore differente. Abbiamo avuto la fortuna di poterci esibire decine di volte qui, ma ogni volta, già dalla prima nota, l’emozione e il coinvolgimento di un luogo come questo è davvero incredibile, ci porta a suonare ancora meglio, nel cercare di trasmettere questa magia con le nostre note! devo davvero ringraziare chi ha reso possibile questo: il Presidente ed il Direttore del Golf che ringrazio, l’Amministrazione comunale di Luvinate e soprattutto il pubblico, il cuore pulsante di questo progetto».

Appuntamento per mercoledì 23 luglio alle 21, presso il chiostro del Golf Club di Luvinate, ad ingresso gratuito musicarteclassica@libero.it