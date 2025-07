A Maccagno con Pino e Veddasca concerto della stagione Antichi Organi con Peter Waldner

Venerdì 11 luglio 2025, ore 21, la suggestiva cornice della Chiesa di San Martino in Campagnano, a Maccagno con Pino e Veddasca, accoglierà il secondo appuntamento della Stagione “Antichi Organi patrimonio d’Europa” : il concerto per organo dell’acclamato musicista Peter Waldner, che si esibirà sul prestigioso organo Arioli e Franzetti del 1836.(foto della chiesa tratta da Wikipedia)

Un programma che attraversa epoche e stili

Il repertorio proposto offre un ampio excursus nella musica per tastiera, attraversando oltre tre secoli di storia: dalle raffinatezze barocche alle sonorità romantiche, dalle forme danzanti alle pagine liturgiche. Si aprirà con la “Facile Marcia per Organo” di Amilcare Ponchielli, celebre autore lombardo dell’Ottocento, per poi proseguire con pagine preziose di Frescobaldi, Froberger, Kerll, Storace e Pasquini, tra i massimi esponenti del barocco europeo.

Troveranno spazio anche composizioni di rara esecuzione, come la “Mascara sonata” di Gregorio Strozzi, la Toccata di Alessandro Scarlatti, e l’intima All’Elevazione di Domenico Zipoli, molto amata nel repertorio sacro. Completa l’itinerario musicale un omaggio a Johann Sebastian Bach, con il celebre Concerto BWV 972 in Re maggiore, trascrizione organistica da un concerto di Vivaldi.

Sul versante mitteleuropeo, risuoneranno le musiche di Johann Gottfried Walther e Franz Joseph Haydn, fino alla ricchezza armonica di César Franck, con la brillante Sortie conclusiva.

Il maestro: Peter Waldner

Nato a Malles Venosta, Peter Waldner è una figura di spicco nel panorama della musica antica europea. Ha compiuto studi di musicologia e germanistica all’Università di Innsbruck, e ha perfezionato la sua formazione clavicembalistica e organistica presso istituzioni di eccellenza nei Paesi Bassi, in Francia e in Svizzera, sotto la guida di maestri quali G. Leonhardt, W. Christie e J.C. Zehnder.

Un patrimonio sonoro: l’organo Arioli-Franzetti del 1836

Il concerto sarà valorizzato dall’impiego dell’organo storico Arioli-Franzetti, datato 1836, prezioso strumento custodito nella chiesa di Campagnano. La sua voce, sapientemente dosata da un interprete d’eccezione, permetterà di riscoprire la varietà di registri, timbri e affetti che la musica per organo sa esprimere.

L’evento, promosso con il patrocinio del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, rappresenta un’occasione per vivere una serata di musica d’arte, immersi nella bellezza del borgo e nella spiritualità del luogo sacro. Ingresso libero.

La stagione musicale, che conta ben 30 concerti su tutto il territorio della Provincia di Varese, farà tappa in 25 Comuni, con 37 artisti ospiti, provenienti da 7 Paesi. La manifestazione si fonda sulla collaborazione stabile tra associazioni locali, parrocchie, Amministrazioni comunali, artisti e pubblico, creando una rete solida e partecipativa che si rinnova ogni anno, rafforzando il senso di comunità e appartenenza e costruendo legami solidi e duraturi.

Antichi organi