A Malnate con le Buon&Pratiche una giornata di Yoga e di rispetto per la natura

Un gesto semplice, un momento di benessere e un obiettivo comune: ridurre l’uso della plastica. L’associazione malnatese Le Buon&Pratiche propone un nuovo appuntamento all’insegna della sostenibilità e della consapevolezza, con una sessione gratuita di yoga guidata dall’istruttrice Florentina Bolohan, in programma sabato 12 luglio alle ore 10.30 nel parco di Villa Braghenti, in viale Kennedy a Malnate.

L’iniziativa si inserisce nel percorso dell’associazione per promuovere uno stile di vita rispettoso dell’ambiente e più possibile plastic free. Durante l’evento saranno raccolte donazioni volontarie, interamente devolute a Plastic Free Onlus, l’organizzazione che si occupa di interventi concreti di pulizia delle spiagge, dei fiumi e delle aree verdi dai rifiuti plastici.

“Iniziamo da piccoli gesti, come portare una borraccia invece di usare bottigliette monouso”, invitano le promotrici. “Anche questo è un modo per prenderci cura del nostro corpo e del nostro pianeta.”

Per partecipare non è richiesta iscrizione. Basta presentarsi con un tappetino da yoga e una borraccia, evitando contenitori usa e getta. Sarà disponibile una fontanella d’acqua potabile per il refill.

In caso di maltempo, la pratica si svolgerà all’interno dell’adiacente saletta del Museo Realini.

Un’occasione per prendersi cura di sé, respirare all’aria aperta e sostenere una buona causa, unendo corpo, mente e impegno civile.