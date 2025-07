A Milano una vittima del maltempo: una donna di 63 anni schiacciata da un albero

L’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Lombardia ha causato una vittima nel comune di Robecchetto con Induno, in provincia di Milano. Si tratta di una donna di San Vittore Olona che, nel pomeriggio di domenica 6 luglio, è stata colpita mortalmente dalla caduta di un albero di grosso fusto, mentre passeggiava nei boschi di Robecchetto.

La vittima stava rientrando da una camminata con altre due persone, un uomo e una donna. Quando all’improvviso, forse a causa delle raffiche di vento e delle forti piogge, un albero è crollato travolgendo la comitiva. La donna è rimasta schiacciata ed è morta sul colpo. Le coppia che era con lei è rimasta ferita: la donna è stata trasportata in elicottero all’ospedale Sant’Anna di Como in codice giallo, mentre l’uomo è stato trasferito con un’ambulanza all’ospedale di Legnano. Non sono in pericolo di vita.

A Milano, nel pomeriggio di domenica 6 luglio sono stati svolti circa 50 interventi, con altri 37 ancora da smaltire. Si tratta per lo più di alberi pericolanti, cantine e taverne allagate, e cartelloni pubblicitari divelti dal forte vento. In serata, i vigili del distaccamento di Marcello sono intervenuti in piazza Baiamonti per la rimozione di un grosso albero caduto sulla strada.