A Orino una serata culturale con la presentazione del Dizionario dietetico di Guido Morselli

Giovedì 17 luglio alle ore 20:30, presso la Biblioteca Civica di Orino, si terrà un evento culturale dedicato a uno degli autori più raffinati del panorama letterario italiano: Guido Morselli. Nella suggestiva cornice del Centro Civico Padre Pino Moia – Sala Orum, in via Garibaldi 15, sarà presentato il volume Dizionario dietetico, pubblicato da Biblioteca Rizzardi.

A guidare il pubblico nella scoperta di questo testo originale e profondo sarà la curatrice Elena Valentina Maiolini, accompagnata da “Menta e Rosmarino”, che arricchirà la serata con suggestioni e letture.

Il Dizionario dietetico è un’opera particolare all’interno della produzione di Morselli: un testo che intreccia riflessioni sull’alimentazione, la salute, la filosofia e la società, offrendo al lettore uno sguardo ironico e lucido sul rapporto tra corpo e pensiero. L’iniziativa, promossa dal Comune di Orino, è a ingresso libero e rappresenta un’occasione unica per avvicinarsi all’universo di un autore riscoperto e sempre più apprezzato. Per gli amanti della letteratura, un appuntamento da non perdere.