A quattro mesi dal grave incidente a Bodio Lomnago Alex è tornato a casa. Il ringraziamento della mamma ai medici

Un incidente gravissimo in moto, la paura, le lacrime, e poi tante operazioni e finalmente, oggi, la gioia di vedere il proprio figlio tornare a casa.

Dal 18 marzo scorso, giorno in cui il figlio Alex è stato vittima di un brutto incidente in moto a Bodio Lomnago, la signora Lucia deve aver passato le pene dell’inferno e oggi, dopo quattro mesi, la sua gioia è incontenibile. Così come la sua riconoscenza per i medici che hanno salvato suo figlio.

Lucia ci ha chiesto di dare voce alla sua riconoscenza dalle pagine del giornale e lo facciamo con grande piacere.

«Sono Lucia Grandi – ci ha scritto – mamma del ragazzo coinvolto nell’ incidente del 18 marzo a Bodio Lomnago. Voglio fare un grande ringraziamento ai medici della terapia intensiva polivalente di Varese, al responsabile dottor Dario Gasberti e a tutto lo staff, perché è grazie a loro se oggi 25 luglio, mio figlio Alex è stato dimesso dall’ospedale ed è tornato a casa. Alex avrà ancora un lungo percorso da fare ma è qui con noi e con la moglie e il figlio. Grazie, grazie di cuore».